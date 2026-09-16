Marín asume un plan para impulsar la recuperación de los Muiños de Ardán

El BNG de Marín ha mostrado su satisfacción por la aprobación por unanimidad, en el último pleno municipal, de su propuesta para avanzar en la recuperación, conservación y puesta en valor de los Muiños de Ardán.

Todos los grupos de la corporación coincidieron en la importancia de conservar este patrimonio material y recuperar los molinos como una forma de preservar y divulgar la historia del municipio. El gobierno municipal consideró positiva la propuesta y se expresó una voluntad compartida de trabajar en la recuperación de este espacio, tanto desde el punto de vista patrimonial como para su incorporación a futuras rutas e iniciativas de carácter cultural, educativo y turístico.

La portavoz municipal del BNG, Lucía Santos Omil, considera que «la unanimidad alcanzada es una buena noticia porque demuestra que existe una voluntad común para recuperar una parte importante de nuestra historia y ponerla al servicio de los vecinos».

La moción presentada por los nacionalistas propone que el Concello colabore activamente con la Comunidad de Montes de Ardán para impulsar la rehabilitación de los diez molinos y evaluar su estado de conservación. Además, insta a elaborar un inventario actualizado de los molinos tradicionales de Marín, incorporar los de Ardán en una futura ruta con señalización y difusión turística, y promover acuerdos con las personas propietarias y con las entidades locales para favorecer la recuperación, el mantenimiento y la puesta en valor de este patrimonio.

Santos señala que el siguiente paso debe ser convertir ese consenso en actuaciones concretas para conservar los molinos y su entorno y hacer de este patrimonio un recurso para conocer la historia local, disfrutar del territorio y divulgar la riqueza etnográfica de la villa.

El BNG destaca también el trabajo que realiza la Comunidad de Montes de Ardán, que en los últimos años, de manera altruista y con recursos propios, desarrolló labores de limpieza, desbroce, recuperación de accesos y canales y mantenimiento del entorno de un conjunto de diez molinos.

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Desde la formación nacionalista recuerdan que los molinos de agua constituyen una parte relevante del patrimonio etnográfico gallego y que durante siglos estuvieron ligados a la economía rural, a la organización social y a la propio paisaje, además de ser espacios de encuentro y convivencia. Su recuperación permite, por lo tanto, conservar una parte de la historia y de la memoria colectiva de Marín.