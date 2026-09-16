El embalse del Pontillón encara la fase crítica de sequía con agua para 20 días en Pontevedra

Hace más de un mes que el río Lérez está en alerta severa por sequía, y la falta de lluvias amenaza con mantener esta situación algunas semanas más, y con temperaturas altas. Por el momento la ciudad aún puede abastecerse del río, sin tener que recurrir a las reservas del embalse del Pontillón. Pero todo apunta a que el modelo actual tiene lo días contados ya que no hay previsiones de lluvia a corto plazo y el Lérez está bajo mínimos. Incluso fue necesario modificar la estación de bombeo para mantener la captación.

Si finalmente es necesario cerrar el río por su escaso caudal, habrá que acudir a la reserva del Pontillón. El río estaba ayer algo por encima de los 0,6 metros cúbicos por segundo, un nivel muy bajo, pero la presa del Pontillón tampoco está mucho mejor. El balance semanal que realiza Augas de Galicia se actualizó ayer y el embalse está a menos del 80% de su capacidad, alrededor de 1,47 hectómetros cúbicos.

Septiembre suele ser el mes más crítico en épocas de sequía, ya que julio y agosto se supera tradicionalmente con cierta holgura, pero después ya se agravan los efectos de la falta de lluvias. Y este año, la presa afronta esta etapa en peores condiciones que otros años, en uno de sus niveles más bajos en años. Con sus 1,47 hectómetros cúbicos acumulados, de cerrase el Lérez y concentrase el abastecimiento desde el embalse, apenas habría agua para unos veinte días, si bien es una estimación en función del consumo real en Pontevedra y los demás municipios de la ría. De no llover, como así parece en varios días, la decisión se adoptaría a finales de este mismo mes.

La Oficina Técnica da Seca prorrogó hace unos días la alerta por sequía en función de los datos meteorológicos y la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan especial da Seca de Galicia-Costa. En este sentido, los principales índices se mantienen en valores bajos y las precipitaciones de la última semana de agosto contribuyeron a que el mes acabara siendo muy húmedo en comparación con la serie histórica y favorecieron una recuperación puntual de algunos caudales, aunque sin tener efectos significativos desde el punto de vista de la recuperación de las reservas hídricas, de los caudales de los ríos y de los escenarios actualmente activados. En septiembre solo se han acumulado hasta ahora 14 litros por metro cuadrado.

La medida mantiene en alerta a una veintena de municipios que Augas de Galicia vincula a la cuenca del Lérez. Son Pontevedra, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, así como el ourensano de Beariz.

El nivel de alerta en Pontevedra es el segundo más alto de los establecidos en el Plan da Seca de Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntural. El último y más elevado el de emergencia. A efectos prácticos, esta declaración supone adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, de ser necesario, la prohibición de usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser preciso, se aplicarían cortes de agua puntuales.

Un septiembre con la temperatura media similar a agosto: 22 grados

«Pasada la peregrina, invierno encima». Es un dicho muy popular en Pontevedra que refleja que el verano en la ciudad después de las fiestas de la Patrona de a provincia. Pero hace un mes que se cerró aquella programación y el calor aún preside la mayor parte de las jornadas. En estos primeros quince días la temperatura media es de 22 grados, con el máximo del mes el pasado día 12, cuando los termómetros llegaron a 34 grados. Esos 22 grados de media en agosto son similares a la media de agosto, también 22 grados, y muy poco por debajo de los 22,8 de julio, si bien en esos dos meses, el tope más alto fue mayor: 37,7 en agosto y 38,3 en julio.

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Con este calor, la evaporación del agua es de mayor intensidad y con peores efectos al no haber lluvias que compensen esas pérdidas. Desde el 1 de junio y hasta ahora, justo tres meses y medio, la estación de Meteogalicia en Campolongo ha acumulado 120 litros por metro cuadrado, en especial gracias a los más de 80 que cayeron en los últimos días de agosto.