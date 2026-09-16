Cerca de 1.400 trabajadores se suman a la plantilla hasta el día 25 en la parada técnica de Ence en Pontevedra

La planta de Ence en Lourizán, en Pontevedra, ha iniciado su parada técnica anual que se extenderá hasta el próximo 25 de septiembre. Durante este periodo se sumará a la plantilla habitual cerca de 1.400 profesionales, para realizar labores de mantenimiento y mejora de las instalaciones.

Ence situará la innovación en el centro de su parada anual, a la que destinará más de 13 millones de euros. La compañía destaca que «pondrá el foco en llevar a cabo avances en automatización y en la implantación de sistemas de control avanzado basados en inteligencia artificial, que contribuirán a optimizar la operación, agilizar la toma de decisiones en tiempo real y maximizar la fiabilidad de las instalaciones».

Añade que estas actuaciones «servirán para reforzar la eficiencia operativa de la planta, elevará los estándares de seguridad industrial y mejorará el desempeño ambiental de sus procesos, reafirmando la apuesta de Ence por la innovación y la excelencia en el sector».

Esta actuación impulsa también «el compromiso de Ence con el desarrollo socioeconómico de Pontevedra y su comarca, al generar empleo y nuevas oportunidades para el tejido empresarial del entorno. La llegada de estos profesionales favorecerá, además, la actividad de servicios vinculados a la hostelería y el alojamiento», subraya la empresa en un comunicado, que agrega que «a este impacto se suma la participación de un destacado número de compañías auxiliares gallegas, que contribuye a extender los beneficios de la intervención por toda la comunidad».

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Ence asegura que concibe esta parada técnica «como un elemento estructural de su modelo de gestión, basado en la mejora continua, la innovación, la excelencia ambiental y la vinculación con el territorio».