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Los Bomberos rescatan a una mujer de 63 años que cayó al patio interior de su domicilio en Pontevedra

Ocurrió a las 9.10 horas en la calle Luis Seoane y la víctima presenta fracturas graves

Efectivos de emergencias en el lugar

Efectivos de emergencias en el lugar / Gustavo Santos

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Nicolás Davila

Pontevedra

Amplio despliegue de servicios de emergencias en la mañana de este miércoles en la calle Luis Seoane de Pontevedra que alarmó a los vecinos. Todo ocurrió sobre las 9.10 horas cuando los Bomberos y otros efectivos acudieron al rescate de una mujer que se había precipitado desde su domicilio al patio interior del edificio número 17 de esa calle.

Se trata de una mujer de 63 años que, por causas que se investigan, se precipitó al patio. Los Bomberos rescataron a la víctima, que fue de inmediato evacuada por una ambulancia a un centro hospitalario, aún con vida. Al parecer presenta fracturas graves.

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Además de los Bomberos y el 061, acudieron agentes de las policías Local y Nacional.

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