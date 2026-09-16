Los Bomberos rescatan a una mujer de 63 años que cayó al patio interior de su domicilio en Pontevedra
Ocurrió a las 9.10 horas en la calle Luis Seoane y la víctima presenta fracturas graves
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Pontevedra
Amplio despliegue de servicios de emergencias en la mañana de este miércoles en la calle Luis Seoane de Pontevedra que alarmó a los vecinos. Todo ocurrió sobre las 9.10 horas cuando los Bomberos y otros efectivos acudieron al rescate de una mujer que se había precipitado desde su domicilio al patio interior del edificio número 17 de esa calle.
Se trata de una mujer de 63 años que, por causas que se investigan, se precipitó al patio. Los Bomberos rescataron a la víctima, que fue de inmediato evacuada por una ambulancia a un centro hospitalario, aún con vida. Al parecer presenta fracturas graves.
Además de los Bomberos y el 061, acudieron agentes de las policías Local y Nacional.
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