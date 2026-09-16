América a ojos de Castelao

En Buenos Aires, Castelao descubrió que también podía contar América con su propio trazo. En 1943 tuvo que imaginar el Mississippi y las correrías de Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, un universo muy alejado de los campesinos, marineros y personajes humildes que habían protagonizado buena parte de su obra. Cambió el escenario, pero no su manera de mirar y de expresar la vida: pocos trazos, gestos precisos y una enorme capacidad para narrar con una imagen.

Objetos de la muestra / Gustavo Santos

El artista había llegado a Buenos Aires en julio de 1940, después de pasar por Nueva York, y encontró allí una importante comunidad gallega y otros intelectuales exiliados. Lejos de Galicia y marcado por las necesidades económicas y su intensa actividad política, encontró en la ilustración de libros una forma de seguir trabajando y mantener vivo el dibujo. América le ofrecía ahora nuevos paisajes, personajes e historias a los que debía adaptar su lenguaje.

Entre 1941 y 1944 colaboró con la Biblioteca Billiken, una colección de Editorial Atlántida dirigida principalmente a niños y jóvenes, a la que llegó con la ayuda de Rafael Dieste. Ilustró alrededor de una docena de títulos relacionados con autores y figuras tan diferentes como Euclides da Cunha, Mark Twain, Juan Manuel, Marie Curie o Lauro Palma. Cada encargo suponía entrar en un mundo ajeno sin dejar de ser Castelao.

También el ritmo editorial condicionaba su trabajo. Las imágenes debían ser comprensibles, expresivas y fáciles de reproducir, de ahí el predominio del blanco y negro y la economía de líneas. Castelao no buscaba recrearse en los detalles, sino conseguir que el lector comprendiese de inmediato un personaje, una situación o una emoción. El exilio amplió así su imaginario sin borrar una identidad artística perfectamente reconocible.

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Ese periodo menos conocido protagoniza «Castelao o ilustrador, 1941-1944», la exposición inaugurada ayer en el Liceo Casino de Pontevedra y abierta hasta el 30 de septiembre. La muestra, formada por obras de la colección privada de Roberto Taboada Rivadulla, recupera al Castelao que encontró en América nuevos motivos para dibujar y que fue capaz de llevar a su propio lenguaje desde el Mississippi de Tom Sawyer hasta otros relatos alejados de la Galicia que había dejado atrás.