Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Novedad caso PitanxoInflación en GaliciaEstreno Celta Europa LeagueAmnistía PuigdemontGrada de Gol BalaídosCrimen en PonteareasForo Faro Educa
instagramlinkedin

Arte

América a ojos de Castelao

Una exposición recupera las ilustraciones creadas en Buenos Aires, donde adaptó su mirada gallega a nuevos paisajes, personajes y relatos

Roberto Taboada muestra la exposición «Castelao o ilustrador, 1941-1944», ayer en el Liceo Casino de Pontevedra.

Roberto Taboada muestra la exposición «Castelao o ilustrador, 1941-1944», ayer en el Liceo Casino de Pontevedra. / Gustavo Santos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cris P. Cervera

Pontevedra

En Buenos Aires, Castelao descubrió que también podía contar América con su propio trazo. En 1943 tuvo que imaginar el Mississippi y las correrías de Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, un universo muy alejado de los campesinos, marineros y personajes humildes que habían protagonizado buena parte de su obra. Cambió el escenario, pero no su manera de mirar y de expresar la vida: pocos trazos, gestos precisos y una enorme capacidad para narrar con una imagen.

América a ojos de Castelao

Objetos de la muestra / Gustavo Santos

El artista había llegado a Buenos Aires en julio de 1940, después de pasar por Nueva York, y encontró allí una importante comunidad gallega y otros intelectuales exiliados. Lejos de Galicia y marcado por las necesidades económicas y su intensa actividad política, encontró en la ilustración de libros una forma de seguir trabajando y mantener vivo el dibujo. América le ofrecía ahora nuevos paisajes, personajes e historias a los que debía adaptar su lenguaje.

Entre 1941 y 1944 colaboró con la Biblioteca Billiken, una colección de Editorial Atlántida dirigida principalmente a niños y jóvenes, a la que llegó con la ayuda de Rafael Dieste. Ilustró alrededor de una docena de títulos relacionados con autores y figuras tan diferentes como Euclides da Cunha, Mark Twain, Juan Manuel, Marie Curie o Lauro Palma. Cada encargo suponía entrar en un mundo ajeno sin dejar de ser Castelao.

También el ritmo editorial condicionaba su trabajo. Las imágenes debían ser comprensibles, expresivas y fáciles de reproducir, de ahí el predominio del blanco y negro y la economía de líneas. Castelao no buscaba recrearse en los detalles, sino conseguir que el lector comprendiese de inmediato un personaje, una situación o una emoción. El exilio amplió así su imaginario sin borrar una identidad artística perfectamente reconocible.

Noticias relacionadas

Ese periodo menos conocido protagoniza «Castelao o ilustrador, 1941-1944», la exposición inaugurada ayer en el Liceo Casino de Pontevedra y abierta hasta el 30 de septiembre. La muestra, formada por obras de la colección privada de Roberto Taboada Rivadulla, recupera al Castelao que encontró en América nuevos motivos para dibujar y que fue capaz de llevar a su propio lenguaje desde el Mississippi de Tom Sawyer hasta otros relatos alejados de la Galicia que había dejado atrás.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents