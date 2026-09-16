Alertan del «caos de tráfico» con la reforma de la PO-308 en A Barca, en Poio

El BNG de Poio alerta de los «problemas de seguridad viaria» que se registran en el tramo de la PO-308 a la altura de la avenida de A Barca, objeto de reforma desde hace meses. Según los nacionalistas, las obras dejan «un paso extremadamente reducido» para el paso de camiones, que al cruzarse con otros vehículos «generan situaciones de riesgo evidentes tanto para la circulación motorizada como para las personas como la que se produjo el pasado sábado, cuando se generó un importante atasco».

La portavoz municipal del BNG Marga Caldas, durante las obras los camiones de grandes dimensiones y autobuses «deberían pasar obligatoriamente por O Vao de Arriba. Sin embargo, la mayor parte acaba entrando en el tramo en reforma donde no hay espacio suficiente para realizar los cruces con normalidad».

El BNG insta al Concello a «asegurar unas condiciones mínimas de seguridad para peatones y vehículos. Si se reduce el espacio de circulación y al mismo tiempo se permite que sigan entrando vehículos pesados, los problemas de cruces, retenciones y riesgos van a continuar», apunta Caldas.

El Bloque alerta además de otro problema: un tramo bastante amplio de la zona permanece desde hace días sin alumbrado público. Caldas indica que la falta de iluminación «supone un riesgo añadido para los viandantes, especialmente al anochecer».

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La portavoz nacionalista considera que las obras «deben ejecutarse garantizando en todo momento la seguridad y la movilidad de los vecinos». Aunque subraya que «siempre defendió históricamente la necesidad de transformar a PO-308 para dejar atrás su configuración como carretera puramente de tránsito y convertirla en una vía urbana segura y accesible», sostiene que «ese objetivo, por lo que vemos, está lejos de conseguirse».