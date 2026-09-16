Alba Sueiro, de Sanxenxo al festival de San Sebastián con el documento 'El Progreso'

La directora gallega Alba Sueiro (Sanxenxo, 1989) presentará en la 74ª edición del Festival de San Sebastián la película documental 'El Progreso', en la que aborda la cara menos amable del desarrollo turístico.

El proyecto ha sido seleccionado entre 150 candidaturas internacionales para participar en el XXII Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara, que se celebrará del 21 al 23 de septiembre en Tabakalera, dentro del certamen donostiarra.

Producida por Contracultural Media y coproducida por Sarandonga Films, la película compartirá espacio en Lau Haizetara con proyectos procedentes de Finlandia, Palestina, Italia, Argentina, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, México, Perú, Dinamarca y Chile.

La película parte de una experiencia muy próxima a su directora, la de haber crecido en Sanxenxo, una localidad marinera profundamente transformada por el turismo.

Desde ese escenario, Sueiro plantea una reflexión que conecta con una problemática presente en numerosos destinos turísticos: el precio de la vivienda, la precariedad laboral, la desaparición de comercios y espacios comunitarios y el desplazamiento de los residentes.

'El Progreso' cuestiona una idea que durante décadas ha acompañado al desarrollo turístico, que la llegada de visitantes implica necesariamente prosperidad, oportunidades y modernidad para quienes viven en esos territorios.

La directora se pregunta cómo se reparte realmente la riqueza generada por el turismo y qué significa el progreso para quienes habitan los lugares que se convierten en destinos.

La historia se construye alrededor de un barrio marinero y de las personas que lo habitan, entre ellas Paco, un marinero jubilado que lleva toda su vida guardando fotografías y recuerdos del lugar en el que nació, y Elodie, una antropóloga que trabaja de guía turística.

Paco mira hacia el pasado convencido de que antes se vivía mejor y sueña con recuperar el barrio que recuerda. Elodie, en cambio, pone en cuestión esa visión nostálgica.

A partir de sus historias aparecen también los recuerdos de otras vecinas, en un relato que trata de escapar de una visión idealizada del pasado, planteando así otra cuestión: quién construye el relato del progreso y qué historias quedan fuera de él.

La propuesta combina observación documental, imágenes de archivo, ficción y recreaciones oníricas, utilizando también las nuevas tecnologías para explorar los límites entre lo vivido, lo recordado y lo imaginado.

El resultado busca moverse entre la ternura, un tono tragicómico y cierta estética kitsch para cuestionar tanto la promesa de prosperidad asociada al turismo como la tendencia a idealizar el pasado.

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En el fondo, 'El Progreso' plantea una pregunta sencilla pero difícil de responder: ¿qué sucede cuando un lugar se vuelve cada vez más atractivo para visitar, pero cada vez más complicado para vivir?.