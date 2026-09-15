El 'Super 11' de la ONCE deja en Pontevedra un premio de 3.000 euros

El ‘Super 11’ de la ONCE ha dejado en Vigo un premio de 50.000 euros y otro de 3.000 en Pontevedra, en los sorteos de los días 12 y 13 de septiembre.

Rosa María Núñez Cerdeira es la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte a Vigo con estos 50.000 euros que ha dado en un boleto de ‘Super 11’ premiado en la categoría 10 de 11 del quinto sorteo del 12 de septiembre. Rosa María ha dado el premio desde su punto de venta situado en la calle López Mora, número 68.

Por su parte, en Pontevedra, el vendedor de la ONCE Carlos Fernando Golán Iturrarte ha dado un premio de 3.000 euros, con un boleto del ‘Super 11’, agraciado en la categoría 8 de 9 del cuarto sorteo del 13 de septiembre. Carlos Fernando ha repartido la suerte desde su lugar de venta, situado en la Oliva, número 1.

‘Super 11’ es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la jugada mínima es de 1 euro. ‘Super 11’ celebra sorteos todos los días de lunes a domingo. Son cinco sorteos cada día.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Noticias relacionadas

‘Super 11’ como las demás loterías seguras, responsables y sociales de la ONCE se comercializan por los 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.