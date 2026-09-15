Residencia de dependientes
Ramallo, tras anunciar la Xunta un geriátrico: «Es lo que necesitamos en Marín»
La alcaldesa anuncia que ya se busca una parcela para su ubicación
La semana arrancó con una «noticia importantísima para el pueblo de Marín». Así se expresó este martes la alcaldesa, María Ramallo, tras conocerse la intención de la Xunta de crear una red de residencias geriátricas en localidades medianas y pequeñas de Galicia y que Marín figura entre los municipios elegidos para albergar una de esas 24 instalaciones para personas con grados II e III de dependencia que la Xunta pondrá en marcha en un medio plazo.
La alcaldesa de Marín quiso recalcar que «este servicio es esencial para nuestra población. La atención a las personas mayores, especialmente a las que presentan un grado de dependencia, es uno de los retos a los que nos enfrentamos y que pasan por contar con infraestructuras que cubran sus necesidades a un lado de su casa, en su propio término municipal, el que mejora su estancia y la cercanía de sus familias».
Ramallo informó de que ahora el Concello está inmerso «en el trabajo que nos toca para que esta posibilidad sea una realidad lo antes posible». La regidora afirma que ya se trabaja en el estudio de las parcelas que en el Plan de Urbanismo se recogen como opciones viables dentro de los requisitos exigidos por el ente autonómico y por la ley urbanística para albergar en ellas un equipamiento de estas características.
«Una vez esté definido, podremos poner a disposición de la Xunta ese suelo para que puedan iniciar el proceso de licitación de las obras. Pero la noticia importante ahora es formar parte de este ambicioso proyecto a medio plazo que ayudará a paliar uno de nuestros mayores desafíos en el futuro más próximo», agregó la alcaldesa.
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