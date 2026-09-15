Transporte público
Quejas de usuarios del autobús entre Pontevedra y Vigo por falta de plazas
La empresa asegura que ayer se reforzó el servicio para no dejar pasajeros en tierra
Es una queja que se repite cada mes de septiembre, cuando finalizan las vacaciones y se reanuda el curso escolar, pero la empresa no parece tomar nota de una situación ya habitual. Se trata de la falta de plazas en los autobuses que enlazan a diario Pontevedra y Vigo, en especial el de las 6.55 horas, aunque también ocurre en sentido contrario, lo que genera las quejas de los usuarios, que denuncian que llevan varios días afectados por la falta de asientos libres en los vehículos de Monbus, la empresa concesionaria del servicio, y que esto les perjudica seriamente, ya que «muchos no llegan a trabajar» y otros al final tienen que optar «por ir en nuestros propios coches».
Estos comentarios ya se escucharon en años anteriores y ahora se repiten. Consultada la empresa al respecto explicó que se trata de «ajustes» habituales al inicio del curso y que ayer mismo se reforzó el servicio, por lo que «ya no hubo problemas» en esa jornada. Todos coincidían en que el problema se produjo cuando la empresa eliminó un autobús de dos pisos, de gran capacidad, que mermó la oferta de plazas al no se reemplazado por más vehículos.
Las fuentes consultadas certificaron en la puesta en marcha de esos refuerzos para poner fin a las quejas de los usuarios, que insistían en que «así no se puede promocionar el transporte público». Para conseguir plaza muchos acudían a la estación con gran antelación, si bien este madrugón no suponía que tuvieran garantizada la plaza.
Ya en años anteriores, ante quejas similares, Monbus explicaba que en este mes de septiembre siempre se registra un aumento de la demanda con el inicio de las clases universitarias, con ciertos picos en los horarios punta, los de primera hora de la mañana y los del fin de la jornada laboral, tanto a mediodía como por la tarde.
Desde el departamento de Mobilidade de la Xunta, por su parte, decía también que el Plan de Transporte Público de Galicia contemplaba para la conexión de Pontevedra y Vigo más de 30 expediciones por sentido al día, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche.
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