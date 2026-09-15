Portonovo amplía este año a veinte las variedades de su empanada mariñeira

La Lonja de Portonovo acogerá los días 19 y 20 octava edición de la Festa da Empanada Mariñeira. Organizada por el Club de Piragüismo, cuenta con igualar o mejorar las 2.000 raciones que han repartido en las distintas ediciones hasta la fecha. Como novedad este año es que se aumenta a 20 el número de distintas variedades de empanadas que repartirán, y que habrá una nueva elaborada con rabada del puerto de Marín. Los precios de las raciones oscilarán entre los 4 y 6 euros en función del producto que lleve la empanada y habrá distintas actividades para los asistentes, como actuaciones, exposiciones, un obradoiro y hasta un concurso de empanadas.

La fiesta comenzará el sábado 19 a las 12.15 horas con la apertura técnica de los puestos que para la ocasión servirán raciones de empanada elaboradas con productos de la ría. A las 12.30 horas saldrá el pasacalles de la charanga Noroeste y a las 13.00 horas se llevará a cabo el acto de inauguración y la apertura de las exposiciones. A las 13.15 horas se impartirá un showcooking.

A las 17.00 horas se celebrará el obradoiro-concurso familiar Pequeempanada y a las 19.30 horas comenzará la actuación musical del grupo M80. A las 23.30 horas cerrarán las instalaciones.

El domingo 20 a las 12.00 horas abrirán las instalaciones. A las 12.30 horas saldrá el pasacalles de la charanga Mil9 y a las 12.30 horas tendrá lugar un maridaje de Empanada Mariñeira con vinos gallegos con D.O. Rías Baixas.

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A las 18.00 horas se celebrará el VIII Concurso de la Empanada Mariñeira, seguido a las 19.15 horas del fallo del concurso, la entrega de distinciones y la subasta de las empanadas ganadoras. A las 19.30 horas comenzará la Exaltación de la Canción Mariñeira a cargo de Portonovo Canta. A las 21.30 horas se podrán fin a la fiesta con el cierre de las instalaciones.