Leroy Merlin y el Concello de Pontevedra impulsan la contratación de personas vulnerables para su nueva tienda en el poligono de O Vao

Los servicios sociales del Concello de Pontevedra han derivado ya a 56 personas en situación de vulnerabilidad al proceso de selección de personal puesto en marcha por Leroy Merlin para su nueva tienda en el polígono de O Vao, cuya apertura está prevista para finales del próximo mes de noviembre, coincidiendo con la campaña de Navidad.

La iniciativa forma parte de un proyecto de colaboración entre la Concellería de Benestar Social y la compañía dirigido a favorecer la inserción laboral de usuarios de los servicios sociales municipales. La nueva superficie comercial prevé comenzar su actividad con una plantilla de alrededor de 60 trabajadores.

La concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, y el jefe del área de Servizos Sociais, Carlos Muiños, mantuvieron este martes una reunión con responsables de Leroy Merlin para analizar los primeros pasos de la colaboración y estudiar posibles nuevas líneas de trabajo. Por parte de la empresa participaron el director de la tienda, Iban Rama, y los responsables de Recursos Humanos Miguel Ángel González y Andrea Gutiérrez.

«El objetivo es mejorar la empleabilidad de los usuarios de los servicios sociales municipales. Todos sabemos que la independencia económica redunda en el bienestar personal y familiar de quien la tiene», señaló Gulías.

La edil nacionalista explicó además que el Concello mantiene contactos con otras empresas del tejido económico de Pontevedra con la intención de alcanzar acuerdos similares que faciliten el acceso al mercado laboral de personas con mayores dificultades para encontrar un empleo.

Dentro de este programa, los servicios sociales municipales identifican entre sus usuarios a posibles candidatos para los puestos que Leroy Merlin necesita cubrir. A las personas seleccionadas se les facilita un código QR con acceso directo a la plataforma de contratación de la compañía, donde pueden presentar su candidatura a las vacantes disponibles.

Hasta el momento han sido derivadas 56 personas para participar en las entrevistas y pruebas de selección. El papel de los servicios sociales es de intermediación y canalización de los candidatos, mientras que la decisión final sobre las contrataciones corresponde a la empresa.

No se ha establecido un perfil único para participar en el programa. Entre las personas propuestas figuran hombres y mujeres de diferentes edades y procedencias, personas desempleadas de larga duración, población inmigrante y usuarios que buscan acceder a su primer puesto de trabajo.

Leroy Merlin busca principalmente vendedores, personal de logística y asistentes de relación con el cliente para conformar el equipo inicial de su nueva tienda.

«No excluimos a nadie y tampoco marcamos un tope en el número de trabajadores contratados que puedan llegar desde los servicios sociales», destacó Iban Rama.

Las personas que finalmente superen el proceso de selección realizarán, antes de incorporarse a sus puestos, un curso específico de formación laboral de cuatro semanas diseñado para las funciones que desempeñarán en el establecimiento.

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El Concello enmarca la colaboración en su estrategia para utilizar la inserción laboral como una herramienta de inclusión social, con el objetivo de que el acceso a un empleo y a unos ingresos propios permita avanzar hacia una mayor autonomía personal y económica.