Pontevedra cierra el verano con cuatro fallecidos en carretera, pero sin víctimas entre los usuarios vulnerables

La provincia de Pontevedra cerró los meses de julio y agosto con cuatro personas fallecidas en accidentes de tráfico, una cifra que se sitúa en la media de los últimos años. El balance deja, sin embargo, un dato especialmente significativo: durante todo el verano no se produjo ninguna víctima mortal entre los denominados usuarios vulnerables de las vías, como peatones, ciclistas, motoristas o usuarios de vehículos de movilidad personal.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presentó este martes el balance de la campaña de tráfico del verano de 2026 acompañado por la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero, y el capitán del subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Roberto Prado.

Entre julio y agosto se contabilizaron un total de 438 accidentes en las carreteras de la provincia, frente a una media de 325 en los últimos años. Pese al aumento del número global de siniestros, estos tuvieron una menor gravedad. Así, 166 accidentes dejaron víctimas, por debajo de la media de alrededor de 200 registrada en ejercicios anteriores.

Los cuatro fallecidos perdieron la vida en tres accidentes. El primero se produjo el 17 de julio en la PO-510, en O Porriño, donde una colisión frontal causó dos muertos y cuatro heridos. El 5 de agosto, otra colisión frontal en la PO-301, en Vilagarcía de Arousa, dejó una persona fallecida. La cuarta víctima mortal se registró el 24 de agosto en la PO-400, en As Neves.

Todos los fallecidos eran hombres, con edades de 68, 62, 39 y 55 años, y todos los accidentes mortales se produjeron en carreteras convencionales de titularidad autonómica. La colisión frontal fue además la tipología común en los siniestros con resultado mortal.

Losada puso especialmente el foco en la ausencia de fallecidos durante el verano entre peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal. El dato supone un cambio respecto a la evolución registrada durante la primera mitad del año, cuando la provincia acumuló unas cifras de siniestralidad que el subdelegado calificó de «francamente malas»: Entre enero y junio murieron doce usuarios vulnerables en las carreteras pontevedresas (nueve peatones y tres motoristas).

El subdelegado apuntó a un posible «cambio de tendencia» y a una mayor concienciación de la ciudadanía, al tiempo que destacó el trabajo desarrollado por la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil, con el acompañamiento de la Subdelegación del Gobierno.

Durante los últimos meses se intensificaron las iniciativas dirigidas especialmente a los peatones de mayor edad, con charlas informativas y acciones como el reparto de chalecos reflectantes para llamar la atención sobre la importancia de mejorar la visibilidad y adoptar medidas de seguridad.

Más de 33.000 controles de alcoholemia

Durante la campaña de verano se realizaron 33.220 controles de alcoholemia, de los que un 3,6% dieron resultado positivo. El porcentaje se mantiene ligeramente por encima del 3,52% registrado el pasado año.

El 80% de los positivos correspondieron a hombres y el grupo de edad más representado fue el comprendido entre los 45 y los 54 años. En agosto, sin embargo, Tráfico detectó una especial incidencia entre jóvenes de 15 a 24 años, relacionada también con el uso de vehículos de movilidad personal, para los que no es necesario disponer de permiso de conducir.

En cuanto a las drogas, la Guardia Civil realizó 615 pruebas y cerca del 44% arrojaron un resultado positivo, frente al 50,34% del año pasado. El 92% de los positivos fueron hombres y la franja de edad más frecuente fue la de 35 a 44 años.

Tráfico incidió, no obstante, en las diferencias entre ambos tipos de controles. Mientras las pruebas de alcoholemia se realizan de forma indiscriminada y preventiva, los test de drogas se practican principalmente después de una infracción, un accidente, una conducción temeraria o cuando los agentes tienen indicios de un posible consumo, por lo que el porcentaje de positivos no puede extrapolarse al conjunto de los conductores.

Las campañas específicas desarrolladas este verano se centraron en el consumo de alcohol, el control de la velocidad y la vigilancia de las motocicletas.

Entre las infracciones detectadas destaca el incremento del 14% de las denuncias por circular con los neumáticos en mal estado. También aumentaron un 6,7% las sanciones por exceso de velocidad, hasta alcanzar las 10.397. En cambio, Tráfico constata una reducción progresiva del número de conductores que no utilizan los sistemas de seguridad, así como de las infracciones relacionadas con adelantamientos indebidos y con el uso del teléfono móvil al volante.

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Losada consideró que estos datos muestran que la concienciación «va avanzando», aunque reconoció que las administraciones desearían que lo hiciera con mayor rapidez. El balance concluyó con un nuevo llamamiento a mantener la prudencia y la atención permanente durante la conducción.