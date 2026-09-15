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Pontevedra acogerá 70 automóviles clásicos en la VIII Concentración de Vehículos Históricos

El evento reunirá participantes procedentes de distintos puntos de Galicia y Portugal para mostrar joyas únicas

La presentación del cartel en el Concello con los organizadores de la concentración.

La presentación del cartel en el Concello con los organizadores de la concentración. / FdV

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R. P.

Pontevedra

Las joyas del automovilismo clásico volverán a verse en Pontevedra por la octava edición de la Concentración de Vehículos Históricos este domingo. La muestra estará disponible para el público en la plaza del Concello entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Está prevista la participación de 70 vehículos procedentes de diversos puntos de Galicia, como Ourense o A Coruña; y de Portugal, con representación de localidades como Porto o Maia. Entre los modelos expuestos se podrá contemplar un Ford Phaeton de 1930, un motocarro Isocarro y un Messerschmit de 1957.

Este último ejemplar, procedente de Finlandia y fabricado en Alemania por una compañía de aviación, conserva su estado original, sin restaurar. Llama la atención por su diseño de dos plazas situadas en línea, una delante y otra atrás.

El tesorero de la organización, Manuel González, y el secretario, Enrique Vázquez, acompañaron a la concejala del Área de promoción da igualdade, do benestar, da saúde e da economía, Anabel Gulías, durante la presentación de la cita en el calendario de la ciudad. La edil lo calificó como uno de los eventos «más vistosos» de la programación pontevedresa y una «forma de mirar al pasado».

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Además de organizar la exposición, los participantes se embarcarán en una jornada de ocio que incluye un paseo en catamarán por la ría, una comida en Casa Digna y un paseo por la ciudad. El evento sirve, así, como reunión de confraternización entre amantes del vehículo clásico.

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