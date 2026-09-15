Pontevedra acogerá 70 automóviles clásicos en la VIII Concentración de Vehículos Históricos

Las joyas del automovilismo clásico volverán a verse en Pontevedra por la octava edición de la Concentración de Vehículos Históricos este domingo. La muestra estará disponible para el público en la plaza del Concello entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Está prevista la participación de 70 vehículos procedentes de diversos puntos de Galicia, como Ourense o A Coruña; y de Portugal, con representación de localidades como Porto o Maia. Entre los modelos expuestos se podrá contemplar un Ford Phaeton de 1930, un motocarro Isocarro y un Messerschmit de 1957.

Este último ejemplar, procedente de Finlandia y fabricado en Alemania por una compañía de aviación, conserva su estado original, sin restaurar. Llama la atención por su diseño de dos plazas situadas en línea, una delante y otra atrás.

El tesorero de la organización, Manuel González, y el secretario, Enrique Vázquez, acompañaron a la concejala del Área de promoción da igualdade, do benestar, da saúde e da economía, Anabel Gulías, durante la presentación de la cita en el calendario de la ciudad. La edil lo calificó como uno de los eventos «más vistosos» de la programación pontevedresa y una «forma de mirar al pasado».

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Además de organizar la exposición, los participantes se embarcarán en una jornada de ocio que incluye un paseo en catamarán por la ría, una comida en Casa Digna y un paseo por la ciudad. El evento sirve, así, como reunión de confraternización entre amantes del vehículo clásico.