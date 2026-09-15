Inscripciones
Pontevedra abre 2.500 plazas para que los escolares practiquen 20 deportes diferentes
Las familias pueden formalizar ya las inscripciones en una oferta municipal que moviliza a 35 clubes y recibe 250.000 euros de financiación pública
H.D.
Las Escuelas Deportivas de Pontevedra arrancan este curso con 2.500 plazas para niños y jóvenes en edad escolar, una oferta que incluye 20 disciplinas diferentes, se repartirá por 28 instalaciones deportivas del municipio y estará organizada con la colaboración de 35 clubes. Las familias pueden inscribirse desde este martes, 15 de septiembre, aunque el cierre del plazo dependerá de cada modalidad.
El programa mantiene unos precios reducidos que oscilan entre los 50 y los 80 euros anuales, en función del deporte elegido, aunque la tarifa más habitual se sitúa en los 50 euros. Esa política de precios se apoya en una aportación municipal de 250.000 euros destinada al funcionamiento de las escuelas.
La actividad comenzará, como es habitual, durante la segunda quincena de septiembre. Cada disciplina dispone de información específica sobre los centros e instalaciones en los que se impartirá, los horarios, los grupos por edades o niveles y los clubes responsables de organizar las sesiones.
La programación completa puede consultarse en la web municipal de Deportes, deportes.pontevedra.gal, donde se ha habilitado un documento interactivo que permite acceder directamente a los formularios de inscripción o contactar por correo electrónico con las entidades responsables.
La conceleira de Deportes, Anabel Gulías, destacó durante la presentación del programa las principales cifras de esta edición: 2.500 plazas, 20 modalidades, 35 clubes implicados y 28 instalaciones, en su mayoría públicas.
El encuentro con las entidades deportivas sirvió también para poner sobre la mesa algunos de los retos del deporte de base en Pontevedra. Entre las cuestiones planteadas figuraron la integración de personas con distintas capacidades, la posibilidad de ampliar instalaciones y la promoción del deporte femenino.
El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, agradeció además el trabajo que desarrollan los clubes más allá de la propia actividad deportiva, especialmente en la gestión administrativa necesaria para sacar adelante el programa. «Sabemos que supone un gran esfuerzo para los clubes», señaló, con una mención expresa a quienes se encargan de los trámites y la burocracia.
Las Escuelas Deportivas vuelven así a apoyarse en una amplia red de clubes, monitores y familias para acercar la práctica deportiva a los menores de Pontevedra a lo largo del curso.
La Diputación lanza 1,8 millones en ayudas para instalaciones y materiales deportivos
Los clubes deportivos de Pontevedra y su comarca podrán optar a ayudas de hasta 15.000 euros para mejorar instalaciones o adquirir equipamiento a través del nuevo Plan ProDeporte de la Diputación, dotado inicialmente con 1,8 millones de euros.
La convocatoria fue presentada ante una treintena de entidades deportivas y podrá ampliar su presupuesto con otros 1,8 millones en función del volumen de solicitudes y de la disponibilidad económica.
Las subvenciones están dirigidas a clubes sin ánimo de lucro que participen en competiciones oficiales o cuenten con licencias federativas de deportistas que compitan individualmente. En el caso de las obras, las ayudas irán de 5.000 a 15.000 euros, mientras que para comprar equipamiento oscilarán entre 1.000 y 5.000 euros.
Si una entidad combina ambas líneas, el máximo seguirá fijado en 15.000 euros. La convocatoria contempla además la posibilidad de financiar hasta el 100% de la inversión subvencionable dentro de los límites establecidos.
Durante el encuentro, los responsables provinciales resolvieron dudas sobre la tramitación y entregaron a los clubes una guía práctica para facilitar la presentación de solicitudes.
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