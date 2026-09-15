Pontevedra abre 2.500 plazas para que los escolares practiquen 20 deportes diferentes

Las Escuelas Deportivas de Pontevedra arrancan este curso con 2.500 plazas para niños y jóvenes en edad escolar, una oferta que incluye 20 disciplinas diferentes, se repartirá por 28 instalaciones deportivas del municipio y estará organizada con la colaboración de 35 clubes. Las familias pueden inscribirse desde este martes, 15 de septiembre, aunque el cierre del plazo dependerá de cada modalidad.

El programa mantiene unos precios reducidos que oscilan entre los 50 y los 80 euros anuales, en función del deporte elegido, aunque la tarifa más habitual se sitúa en los 50 euros. Esa política de precios se apoya en una aportación municipal de 250.000 euros destinada al funcionamiento de las escuelas.

La actividad comenzará, como es habitual, durante la segunda quincena de septiembre. Cada disciplina dispone de información específica sobre los centros e instalaciones en los que se impartirá, los horarios, los grupos por edades o niveles y los clubes responsables de organizar las sesiones.

La programación completa puede consultarse en la web municipal de Deportes, deportes.pontevedra.gal, donde se ha habilitado un documento interactivo que permite acceder directamente a los formularios de inscripción o contactar por correo electrónico con las entidades responsables.

La conceleira de Deportes, Anabel Gulías, destacó durante la presentación del programa las principales cifras de esta edición: 2.500 plazas, 20 modalidades, 35 clubes implicados y 28 instalaciones, en su mayoría públicas.

El encuentro con las entidades deportivas sirvió también para poner sobre la mesa algunos de los retos del deporte de base en Pontevedra. Entre las cuestiones planteadas figuraron la integración de personas con distintas capacidades, la posibilidad de ampliar instalaciones y la promoción del deporte femenino.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, agradeció además el trabajo que desarrollan los clubes más allá de la propia actividad deportiva, especialmente en la gestión administrativa necesaria para sacar adelante el programa. «Sabemos que supone un gran esfuerzo para los clubes», señaló, con una mención expresa a quienes se encargan de los trámites y la burocracia.

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Las Escuelas Deportivas vuelven así a apoyarse en una amplia red de clubes, monitores y familias para acercar la práctica deportiva a los menores de Pontevedra a lo largo del curso.