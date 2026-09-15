Mejoras
Poio reabre el parque infantil de Lourido tras su renovación
Los trabajos abarcaron desde los elementos de juego hasta las mesas de picnic, junto con la reparación de algunas deficiencias
El Concello de Poio ha reabierto el parque infantil de Lourido tras la renovación de las instalaciones, tanto de los elementos de juego como del mobiliario existente, mediante labores de reparación, reposición, limpieza, protección y acabado. Entre las principales intervenciones realizadas se encuentran diversas actuaciones en los equipos combinados, en los que se procedió a la reposición de plataformas, tejados y postes, así como al lijado y pintado de diferentes elementos para mejorar su estado de conservación.
Los trabajos abarcaron también los juegos de resorte, con actuaciones de limpieza en diferentes elementos y la puesta a punto se completó con trabajos de mantenimiento en el cartel del parque, mediante la limpieza, lijado y pintado de sus postes. También se actuó sobre las mesas de pícnic, que fueron lijadas y pintadas para mejorar su estado y conservación.
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