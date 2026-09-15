Solidaridad
La marcha contra el cáncer de Pontevedra pone rumbo a los 3.000 inscritos
La octava edición de «Pontevedra en marcha contra el cáncer» partirá el 4 de octubre de la Plaza de España y aspira a superar los 2.700 participantes del pasado año
H.D.
La marcha contra el cáncer de Pontevedra regresará el próximo 4 de octubre con el objetivo de reunir a unas 3.000 personas y superar los 2.700 participantes de la pasada edición. La octava «Pontevedra en marcha contra el cáncer» partirá de la Plaza de España y volverá a plantearse como una cita familiar, abierta también a mayores y mascotas.
Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o presencialmente en su sede de la calle Eduardo Pondal, donde los participantes podrán recoger la camiseta y el dorsal. «El año pasado fuimos 2.700; ojalá este año lleguemos a los 3.000», señaló la presidenta provincial de la entidad, Ana García.
La marcha pretende, además de recaudar apoyos, visibilizar a los pacientes con cáncer y a sus familias. García recordó que la asociación ofrece de forma gratuita atención psicológica, trabajo social, logopedia y otros servicios, sin necesidad de ser socio.
La investigación volvió a ocupar buena parte de la presentación. Los representantes participantes reclamaron más recursos públicos para la sanidad y la investigación oncológica y destacaron la importancia del diagnóstico precoz y de los programas de detección.
«Para combatir el cáncer, además de todo el trabajo voluntario de las asociaciones, son necesarios recursos públicos, inversión en sanidad y, sobre todo, en investigación», defendió Anabel Gulías.
El cartel oficial y la camiseta de esta octava edición fueron presentados junto a patrocinadores y colaboradores de la prueba.
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