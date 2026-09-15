La Lérez Up reunió en Pontevedra a más de 5.000 aficionados a la cultura friki

La organización de la Lérez Up hace un balance muy positivo de la edición celebrada el pasado fin de semana, que volvió a reunir a más de 5.000 personas a lo largo del fin de semana. El sábado registró el pico de mayor afluencia, generando amplias colas de espera desde primera hora de la mañana para acceder al recinto. Para agilizar el acceso del público, la organización implementó con éxito un nuevo sistema de digitalización con lector de códigos QR y entradas en PDF.

La programación volvió a demostrar un gran poder de convocatoria en todas sus áreas, llegando a llenar la práctica totalidad de los torneos celebrados. El torneo de Super Smash Bros fijó un récord histórico en el evento con casi 120 jugadores inscritos.

En el campo del cosplay y del baile, el concurso de K-pop generó un gran seguimiento en el salón de actos, registrando más de 300 votos del público. El concurso de Cosplay del sábado destacó por el elevado nivel de las caracterizaciones y por contar por primera vez con un jurado internacional con profesionales procedentes de Portugal y de la República Checa.

Una vista general de la feria / FdV

Además, la convención contó con una conferencia impartida por un ponente de Alemania que dispuso de traducción simultánea en inglés, un hito inédito en el evento que refleja su creciente expansión.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la creación de la nueva zona Retro Arcade, equipada con máquinas originales desplazadas desde Madrid por la empresa Next Stage gracias al patrocinio de Wordpress.com, que registró un flujo constante de jugadores durante toda la feria.

La oferta de ocio se completó con el juego de rol en vivo dinamizado por la Asociación Ocionautas y el voluntariado, una exhibición de esgrima al frente del Club de Esgrima de Pontevedra, el concierto del grupo Hielo en el salón de actos y talleres con ocupación continua. En la zona de creadores, el Artist Alley recibió más de 150 solicitudes para cubrir los 56 espacios disponibles.

La cita sirvió también para estrechar lazos con instituciones y entidades del sector, como la UNIR, y recibió la visita del director de la XGN Intermax, con el que se exploraron vías de colaboración para futuros eventos en Silleda.

Exhibición de baile / FdV

Desde la organización subrayan la satisfacción por el trabajo del equipo y del voluntariado, el apoyo de los patrocinadores y los comentarios positivos recibidos por parte de artistas y asistentes, mientras ya trabajan en nuevos retos y mejoras organizativas para las próximas ediciones.

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Por su parte, el concejal Alberto Oubiña recuerda que «el éxito rotundo de la Lérez Up no es casualidad; responde al talento de una juventud organizada que encontró en Pontevedra el ecosistema ideal para crear proyectos de futuro». «Desde el Concello seguiremos apoyándola con recursos y espacios, porque creemos en la cultura urbana y digital no solo como generadora de riqueza, sino también como motor de ocio y entretenimiento para todos los públicos. Nuestro compromiso es firme: seguiremos blindando el apoyo institucional a este gran motor de innovación», subrayó.