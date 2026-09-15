Juicio en Pontevedra: el acusado de quedarse con una indemnización de su hijo lo hacía dormir en el suelo cuando llevaba una chica a casa

El hijo del hombre acusado de apropiarse de más de 400.000 euros que el menor recibió cuando tenía 10 años de distintas aseguradoras por la muerte de su madre asegura tenía que dormir en el suelo cuando su padre llevaba una chica a casa.

Así lo ha señalado el joven, que ya ha cumplido la mayoría de edad, durante la vista por este caso celebrada este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Durante su declaración, la víctima ha reconocido que fue su abuela quien en un primer momento puso la denuncia, ya que él todavía era menor. El varón ha explicado que, cuando su madre falleció en 2017, él se trasladó a Madrid para vivir con su padre.

A preguntas de Fiscalía, ha considerado que su padre no cubría sus necesidades básicas de forma adecuada, al no disponer de una vivienda apropiada, según ha dicho.

En concreto, ha descrito que vivían en una habitación y compartían baño con otras tres habitaciones dentro de un "sitio de costura". Además, ha lamentado que cuando su padre llevaba una chica a casa, él tenía que dormir en el suelo.

"Me alimentaba por las mañanas y por las noches a base de un yogurt y galletas", añadió el joven.

Él ha asegurado que desconocía que había recibido tales cantidades de dinero de los seguros hasta que su abuela se lo dijo. Ella reclamó su custodia y denunció lo ocurrido.

El principal acusado y los participantes a título lucrativo pidieron declarar en último lugar, por lo que no han intervenido este martes ya que el juicio fue suspendido ante la falta de una testigo hasta este próximo jueves.

Quien sí ha declarado es la abuela del menor, quien indicó que denunció la situación al enterarse de que no había rastro del dinero en la cuenta del menor.

El Policía que investigó precisamente los movimientos de esta cuenta (donde estaba de cotitular el padre del menor y principal acusado) corroboró que en ella se ingresaron más de 400.000 euros de varios seguros por la muerte de la madre. No obstante, se realizaron varios movimientos hacia cuentas de titularidad del padre y, en muchas ocasiones, con otros cotitulares, hasta descapitalizarse la cuenta principal.

También se observaron varias retiradas de dinero en efectivo. Una testigo indicó que el novio de una amiga de ella le mandó retirar a su amiga una gran cantidad de dinero y dársela de nuevo al acusado en un sobre, indicando esta mujer que ella la acompañó a sacar el dinero del banco, pero no vio cómo lo entregaba.

Según el escrito de acusación fiscal, que pide para el hombre 6 años de cárcel, el procesado se quedó, en distintas operaciones, con todo el dinero ingresado en una cuenta a nombre del menor, que fue creada para recibir las indemnizaciones derivadas de varios seguros de vida que tenía su madre, fallecida en accidente de tráfico.

El acusado y la madre del menor mantuvieron una relación sentimental, de la que nació su hijo, hasta el año 2011. En 2017, un juzgado otorgó a la mujer la guarda y custodia del niño, y fijó para él un régimen de visitas y una pensión de alimentos.

La mujer falleció pocos meses después en un accidente de tráfico, por lo que la custodia pasó a su padre. A raíz de este fallecimiento, el menor recibió tres indemnizaciones de pólizas de seguros contratadas por su progenitora, que sumaban una cantidad de 409.908 euros.

Las cantidades fueron ingresadas en una cuenta abierta al nombre del menor, pero en la que su padre figuraba como autorizado.

Desde el momento en el que el menor empezó a recibir las indeminzaciones, apunta el juzgado, el hombre, "sin un trabajo estable conocido" y "movido por el ánimo de obtener un ilícito beneficio, se dedicó a vivir a costa del patrimonio propiedad de su hijo menor".

Como padre, dispuso "a su antojo" del dinero, "gastándolo indiscriminadamente, retirando importantes cantidades de dinero y realizando traspasos y transferencias de alto importe sin justificación alguna".

Algunas de estas transferencias fueron realizadas a una empresa de la que él es único administrador, y otras a personas conocidas, que también figuran en la causa a título lucrativo. En agosto de 2019, la cuenta se quedó en descubierto y, por el momento, el menor no ha recuperado ninguna de las cantidades.

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La Fiscalía acusa al procesado de un delito continuado de apropiación indebida y pide para él seis años de prisión y multa. También incluye al resto de implicados a título lucrativo y reclama que se le devuelvan las cantidades al menor, incluido los 10.761 euros de pensión de orfandad que también cobró en este periodo.