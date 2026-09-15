Juan Carlos I reunirá el viernes a gran parte de su familia en una cena en la ría de Pontevedra

La presencia de Juan Carlos I en Sanxenxo desde este miércoles se convertirá en un gran encuentro familiar. El rey emérito tiene previsto aterrizar a mediodía de este miércoles en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, y todo apunta a que se dirigirá directamente a un conocido restaurante, con estrella Michelín, de Poio, según han indicado fuentes próximas a su entorno.

La razón de este cuarto viaje del año a la ría de Pontevedra es asistir a la regata que lleva su nombre y que se celebrará durante este fin de semana, pero será la gran oportunidad de reencontrarse con parte de su familia, ya que el viernes se ha organizado una cena en alta mar, a bordo de un bateeiro adaptado para estos ágapes.

Las mismas fuentes señalan que además del rey emérito, está prevista la presencia de sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, con buena parte de sus hijos, con lo que el anterior jefe del Estado podrá reencontrarse con algunos de sus nietos, una imagen poco habitual en Sanxenxo. Sí acuden a la ría con cierta frecuencia las dos infantas, pero no los nietos.

También está prevista la presencia de la infanta Margarita, hermana de Juan Carlos I, con su familia, otros habituales en Sanxenxo.

Los que no estarán, según apuntan las fuentes consultadas, son su hijo, el actual rey Felipe VI, ni sus hijas Leonor y Sofía. En ninguno de los viajes del emérito su heredero llegó a coincidir con él pese a que en alguna ocasión ambos se encontraban a pocos kilómetros, como cuando el monarca acudía al Foro La Toja o la princesa Leonor cursaba estudios militares en la Escuela Naval.

El padre de Felipe VI no asistirá a toda la competición ya que está previsto que el sábado por la noche, toda la familia partirá en avión hacia Francia ya que el domingo Juan Carlos I recibirá en ese país el Premio Saint-Simon por sus memorias 'Reconciliación'.

La competición, de carácter internacional, se desarrollará durante tres jornadas, viernes, sábado y domingo, y el rey emérito figura inscrito como patrón del 'Bribón', según la información de la Federación Galega de Vela.

El regreso del rey emérito a Sanxenxo se produce, además, semanas después del fallecimiento de Josep Cusí, amigo personal de Juan Carlos I y socio de honor del Real Club Náutico de Sanxenxo, que visitó en numerosas ocasiones la localidad pontevedresa.

Esta es la cuarta visita que el padre de Felipe VI realiza a Galicia en lo que va de año. Ya estuvo en Sanxenxo en mayo, abril y junio de este año.

La competición a la que acude, aunque con dudas de que participe, es la 11 Regata Internacional Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster, que incluye varias categorías y modalidades, entre ellas de la Liga de 6 metros, en la que participa el 'Bribón', inscrito a día de hoy en la competición junto con otros tres barcos, aunque la lista se ampliará antes del viernes.

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En octubre y noviembre están programadas dos regatas más de esta misma categoría, con lo que es posible que Juan Carlos I regrese en esas jornadas a Sanxenxo, una localidad a la que acude con cierta regularidad desde su marcha a Abu Dabi en agosto de 2020 y donde disfruta de la amistad, entre otros, del presidente del Real Club Náutico, Pedro Campos, en cuya casa de Nanín se aloja en todos estros viajes a la ría de Pontevedra.