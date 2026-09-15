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Lucha contra el fuego

El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra supervisa en Figueirido la operación Centinela Gallego

La Brilat despliega 30 patrullas en 39 municipios y refuerza la vigilancia forestal con sistemas aéreos no tripulados

Visita del jefe de Estado Mayor a la Brilat este martes.

Visita del jefe de Estado Mayor a la Brilat este martes. / Brilat

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Cris P. Cervera

Pontevedra

El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea, visitó este martes la Brigada Galicia VII (Brilat) en la base General Morillo, en Figueirido, para comprobar el nivel de preparación de la unidad y conocer sobre el terreno el desarrollo de la operación Centinela Gallego, el dispositivo de vigilancia forestal que el Ejército desarrolla en apoyo a la Xunta de Galicia.

Enseñat fue recibido por el jefe de la Brigada, Andrés González Alvarado, y recibió información sobre las capacidades tácticas de la unidad y sobre la marcha de una operación en la que el Ejército de Tierra participa desde hace 20 años. En la campaña actual, la Brilat aporta 30 patrullas terrestres desplegadas en 39 municipios de ocho distritos forestales, seleccionados por su especial vulnerabilidad frente a los incendios.

Durante la visita se mostraron también los sistemas de mando y control utilizados para el seguimiento y geolocalización de las patrullas, así como las posibilidades que ofrecen los sistemas aéreos no tripulados. Estos medios permiten reforzar las labores de vigilancia y reconocimiento, tanto de día como de noche, y complementan el trabajo realizado sobre el terreno por efectivos del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina.

El dispositivo mantiene una coordinación permanente con la Xunta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de organismos implicados en la prevención y lucha contra los incendios. Esta colaboración permite compartir información, distribuir los medios disponibles y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

La visita incluyó además el nuevo Centro de Educación Infantil Cachamuíña, que entró en funcionamiento el pasado 4 de septiembre para facilitar la conciliación del personal destinado en Pontevedra. Antes de abandonar Figueirido, Enseñat mantuvo un encuentro con miembros de la Brigada, a quienes trasladó su reconocimiento por su trabajo y, especialmente, por su participación en Centinela Gallego.

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Posteriormente, el jefe de Estado Mayor se desplazó hasta Valga, donde visitó las nuevas instalaciones de UROVESA. Allí conoció sus capacidades de producción y mantenimiento de vehículos de alta movilidad empleados por el Ejército de Tierra, unas instalaciones con las que la compañía pretende reforzar tanto la fabricación como el sostenimiento de estos medios.

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