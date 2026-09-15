Hallado un cerebro extraordinario en Pontevedra: «Solo es posible si hay una estabilidad y pocos cambios»

El trabajo en equipo es fundamental en la arqueología. Y así lo está demostrando todo personal de las excavaciones que se están llevando a cabo en el convento de Santa Clara de Pontevedra, que está aportando una información valiosísima que ayuda a entender mucho mejor la historia de la ciudad. La Diputación de Pontevedra dio a conocer ayer el hallazgo de un cerebro saponificado, una médula espinal, una casulla de capellán y nuevos enterramientos infantiles, así como más de 3.000 elementos entre los que se encuentran restos cerámicos de entre finales del siglo XIV y XIX, monedas, vidrios y piezas líticas.

En concreto, el cerebro se encuentra conservado en unas condiciones que, según los responsables de la intervención, solo se encuentran en otros tres similares conocidos en el mundo, localizados en Chile, Argentina e Italia.

Clara Veiga Rilo, natural de Guísamo, Bergondo, es la joven arqueóloga que dio con el de Pontevedra, en una de las prospecciones llevadas a cabo bajo el coro del convento de las clarisas. Se quita méritos y afirma que «fui yo como podía haber sido otra compañera o compañero, porque nos asignan las zonas de trabajo».

En la zona en la que se encuentra trabajando se intervino en tres individuos. Uno de ellos era el que presentaba el cerebro en un estado de conservación excepcional, algo que es muy poco habitual, al menos en el contexto gallego.

De hecho, a ella misma le sorprendió cuando con su pincel trabajó sobre estos restos, descubriéndose este órgano, que ahora se encuentra en el Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC), ubicado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela y vinculado a la USC.

Los arqueólogos que operan en Santa Clara consideran que en esta parte del convento tuvieron que darse unas condiciones ambientales muy particulares para permitir la conservación de tejidos blandos. Apuntan a la posible existencia de un espacio especialmente estable o aislado, aunque será necesario un análisis más exhaustivo para determinar las causas.

La propia Clara Veiga afirma que «esto solo es posible si hay una estabilidad y pocos cambios, al fin y al cabo, en arqueología destruimos para investigar».

No está claro si este cerebro pertenece a una mujer o a un hombre, pero hay un detalle importante: en los individuos de estas sepulturas aparecen algo similar a alfileres en las cabezas que podrían coincidir con las cofias de religiosas clarisas.

Tumba de un infante descubierta en el convento de las clarisas. / Gustavo Santos

Posible médula espinal

En esta excavación también dio con lo que parecen restos de una espina dorsal. «Hay una primera capa de tela, una segunda capa y, en la tercera, ya aparece todo alterado, con los restos desplazados. Al levantar esas capas comenzaron a aparecer vértebras adheridas», explica la arqueóloga.

«Por el momento no se ha realizado ninguna prueba química sobre ese material, por lo que la hipótesis debe tomarse todavía con cautela. Sin embargo, por su aspecto y por el lugar exacto en el que aparece, todo apunta a que podría tratarse de restos de médula espinal», considera.

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Estos materiales también serán enviados a la Universidade de Santiago para su estudio.