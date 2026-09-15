La exposición del traje gallego mostrará en Pontevedra un centenar de maniquís y un mantel bordado con 48.000 cristales

El Pazo da Cultura de Pontevedra acogerá «Os traxes dunha vida», la exposición más completa hecha en Galicia sobre traje tradicional, a partir del día 23 y hasta el 8 de noviembre. La muestra, conformada por un centenar de maniquís, está organizada por la asociación etnográfica Sete Espadelas en colaboración con el Concello.

La idea principal es exhibir el contraste entre el traje rural, llevado por campesinos y habitantes de la montaña; y el traje burgés, de los habitantes de las zonas costeras. Las diferencias en la vestimenta, como expresó el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores en una visita durante el montaje, permitirán «distinguir perfectamente el nivel adquisitivo» de cada origen.

Esos cien maniquís no se mostrarán de forma aislada; estarán colocados en diferentes escenas de la vida cotidiana en épocas pasadas, desde bodas hasta funerales, junto con una decoración «notablemente pontevedresa», como expresaron los organizadores de la asociación. La ambientación incluye réplicas como los arcos de edificios históricos de la ciudad del Lérez.

Desde Sete Espadelas y como uno de los comisarios de la exposición, David Quiñones Vázquez explica que el eje central se basa en representar la vida de una niña en cada una de esas dos Galicias desde que nace hasta su muerte.

Los organizadores revelaron que se podrá ver «alguna joya»: el comisario José Luis Rodríguez Álvarez adelantó la historia de cierto mantel desaparecido del que solo se conserva una fotografía tomada hace cien años por Ruth Matilda Anderson.

Estuvo en la Exposición de Traje Regional de España en Madrid en 1925 y la asociación trabajó durante tres años en el bordado de una réplica, cosiendo 48.000 cristales uno por uno.

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Sete Espadelas lleva tres décadas reuniendo los diferentes trajes gallegos utilizados a lo largo de la historia. Habrá visitas guiadas los sábados por la mañana para conversar sobre ese conocimiento. El alcalde Lores declaró que la exposición «es una joya increíble que tenemos la fortuna de ver en Pontevedra».