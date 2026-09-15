El comercio local afronta con tranquilidad la lentitud en las ventas de la temporada de otoño

Las temperaturas de septiembre se elevan alejando el final del verano, y el comercio de moda de Pontevedra lo nota en el retraso de la temporada de otoño e invierno. A pesar de esto, y aunque se están alcanzando números de récord en el termómetro, los dueños de los negocios aseguran que no se han visto sorprendidos por la situación.

Las tiendas afirman con conformismo que esa lentitud en las compras ya está prevista. En moda, todos los años ocurre lo mismo llegado septiembre: el comienzo de temporada coincide con la vuelta al cole y, normalmente, el clima no es el ideal para llevar unas botas. Por ello, ese gasto en ropa y calzado se pospone en los hogares.

«Es una tendencia de décadas y la afrontamos con paciencia y tranquilidad», asegura desde la tienda de calzado Krack Juan Carlos Baleirón. «Los consumidores aguantarán hasta que cambie el tiempo, de momento comprarán 'sneakers', mocasín...» añade Baleirón, pero también resalta que el cambio en la compra va a ser de mucho contraste, inspirado por las temperaturas y las primeras lluvias.

En otras tiendas existen perspectivas diferentes: «Yo voy muy bien, pero es que estoy muy céntrica. También creo que han mezclado lo del tiempo con lo de los colegios», comenta Tamara Sanjorge desde My Vintage Clothes. Admite el «bajón» de septiembre, pero lo achaca al gasto para el colegio.

Casi enfrente se encuentra la tienda de moda femenina Shofi. En este caso, como expresa la dependienta, Ruyi, sí que es un septiembre excepcionalmente lento, y hasta que llegue el frío seguirá así: «Además, con la lluvia, a la gente no le apetece salir a comprar ropa. Es incómodo; te mojas, hay viento...».

Según los testimonios de diferentes tiendas de ropa y zapatos, los consumidores tienen hábitos que no responden solo al cambio del tiempo. Esther, de Liberatta, dice que «acabaron las rebajas hace una semana», y los clientes reducen los gastos en nueva colección a lo necesario para el curso entrante como zapatillas, algún pantalón vaquero y, sobre todo, estuches. Al comercio local, en ocasiones, le cuesta terminar de vender los productos de cada temporada.

No obstante, hay casos especiales en los que ciertas tiendas saben que sus prendas sí o sí van a tener salida. «Hace dos años, la segunda quincena de septiembre diluvió, y los peregrinos me terminaron las existencias en Gore-Tex», cuenta Rodrigo, el encargado de Atleet en Benito Corbal, antes conocida como Chema Sport.

Los peregrinos son «mano de santo» para el negocio deportivo. Los que llegan a la ciudad del Lérez en estas semanas no vienen equipados para la lluvia, entonces si les sorprenden las precipitaciones, en Atleet Chema Sport saben que la poca ropa resistente a la lluvia que tienen en «stock» se va a vender.

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De todas formas, Rodrigo admite que cada año hay que hacer ajustes para pedir las colecciones de otoño-invierno porque ya saben que es complicado empezar en esta época. «Sobre los impermeables y los abrigos, hacemos una primera entrada pequeñita en septiembre, por si viene lluvia de repente para esos peregrinos. Lo gordo lo pedimos para octubre, ya que se alarga tanto el calor».