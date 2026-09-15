A Aixola ofrece formación en el ámbito marítimo-pesquero para garantizar el revelo generacional

El Centro de Formación A Aixola, dependiente de la Consellería del Mar y gestionado por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar, pone en marcha un nuevo ciclo de cursos que se desarrollarán hasta el próximo mes de diciembre con 68 plazas en diversas modalidades. Se trata de seis actividades formativas con un eminente carácter práctico, siguiendo el principio de «aprender haciendo», y para las que no se requieren cualificaciones mínimas. La formación, financiada por la Consellería del Mar y por los Fondos Europeos de Pesca Marítima y Acuicultura, es totalmente gratuita.

Los cursos están dirigidos a personas desempleadas o vinculadas al sector pesquero que deseen reorientar su perfil profesional o garantizar el relieve generacional en un oficio altamente especializado y en riesgo de desaparición, pero con demanda en las cofradías y en las empresas del sector marítimo-pesquero.

La oferta para este trimestre incluye un curso de operaciones auxiliares de acondicionamiento interior de embarcaciones (tapicería y madera) de 350 horas, en el que se emplearán técnicas tradicionales e innovadoras, y otro de operaciones auxiliares de arboladura (mástiles y velas) de 200 horas, destinado al conocimiento y la práctica en montar y desmontar diversos componentes de la arboladura náutica, su mantenimiento así como operaciones básicas de reparación de velas.

La nueva programación de A Aixola contempla además la introducción a una de las técnicas más novedosas para la creación de piezas en poliéster en el curso de operaciones básicas de infusión y vacío en composites, de 300 horas orientado al sector náutico y a la acuicultura, y otro sobre procesos básicos de plásticos técnicos aplicados al sector marino (200 horas). Las formaciones sobre actividades auxiliares en diagnosis y puesta a punto de motores fuera borda menores de 30 CV (220 horas) y la introducción a la carpintería náutica con control numérico (70 horas) completan la oferta para los próximos tres meses.

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Las plazas son limitadas y la inscripción ya es posible a través de la página web del centro (aixola.cetmar.org) o contactando vía correo electrónico (aixola@cetmar.org) o telefónica (886 206915).