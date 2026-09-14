Los socorristas de Sanxenxo cerraron el verano con más de 12.000 actuaciones en las playas

A falta de los datos de septiembre en algún arenal aún con vigilantes, este servicio de Salvamento y Socorrismo de Sanxenxo cerró el verano con más de 12.000 intervenciones en las playas con bandera azul, a una media de más de 130 al día: 763 en junio, 5.442 en julio y 5.848 en agosto, con Silgar a la cabeza, al acumular el 20% del total.

En el caso de agosto, de las 5.848 intervenciones en los diferentes arenales del municipio suponen una media de 189 diarias y de todas ellas 4.726 fueron ejecutadas directamente en los módulos de socorristas en las playas, mientras que 1.122 requirieron la movilización de recursos marítimos y embarcaciones.

Silgar, las más usada, encabezó el mes pasado la lista con una notable diferencia, sumando un total de 1.291 intervenciones. Por detrás se situaron las playas de Canelas (575), Montalvo (502), Espiñeiro - A Lanzada (452) y Baltar (431). En el extremo opuesto, calas o playas de menor tamaño como Pampaído (22) y Area de Agra (57) registraron las menores tasas de incidencias.

En el apartado de primeros auxilios y asistencias sanitarias en la arena, la faneca fue el principal motivo de atención con 943 personas afectadas. Los arenales con mayor incidencia de este pez fueron Espiñeiro-A Lanzada (150), Canelas (146) y Areas (106).

El personal de salvamento también atendió 630 curas por heridas, 30 contusiones, 23 incidencias por erizos de mar y 61 picaduras de insecto. Asimismo, la labor de prevención quedó patente con 803 avisos a bañistas, 763 avisos por ordenanza y la recogida de 1.093 residuos en las zonas de baño. En el apartado de emergencias graves, se contabilizaron 15 traslados en ambulancia y 17 avisos por personas desaparecidas que se resolvieron con éxito.

El servicio de embarcaciones sumó 1.122 intervenciones, concentrando gran parte de sus esfuerzos en labores de prevención y control de conductas de riesgo en el agua. Destacaron los 450 avisos emitidos a artefactos flotantes (como tablas de paddle surf, kayaks o pedaletas) y los 210 avisos por saltos desde rocas o lugares elevados de peligro, localizados mayoritariamente en la playa de Paxariñas (145 avisos). Por último, las tripulaciones de salvamento marítimo completaron con éxito 35 rescates acuáticos directos durante el mes, efectuando 13 de ellos en Silgar, 10 en Montalvo, 8 en Canelas y 4 en la playa de Major.

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