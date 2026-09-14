Roberto Taboada lleva al Liceo Casino el Castelao ilustrador

El Liceo Casino de Pontevedra inaugura este martes, 15 de septiembre, la exposición «Castelao o ilustrador, 1941-1944», una muestra que se acerca a una faceta menos conocida de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao a través de los trabajos realizados durante sus primeros años de exilio en Buenos Aires. La apertura tendrá lugar a las 19.30 horas y la exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre.

La muestra, procedente de la colección privada de Roberto Taboada Rivadulla, propone descubrir a Castelao no solo como político, escritor o dibujante satírico, sino también como narrador capaz de construir historias a través de las imágenes. Bajo la idea del dibujo como memoria, identidad y compromiso, el recorrido se concentra en la producción desarrollada entre 1941 y 1944.

Fue un período marcado por el exilio. Castelao había llegado a Buenos Aires en julio de 1940 después de abandonar España tras la Guerra Civil y de pasar por Nueva York. La capital argentina, convertida entonces en uno de los principales centros de la cultura gallega en el exterior, le permitió reencontrarse con exiliados, intelectuales y activistas, pero también le obligó a buscar nuevas formas de mantener su actividad artística.

Una de ellas fue la ilustración de libros. Entre 1941 y 1944 colaboró en aproximadamente una docena de títulos de la Biblioteca Billiken, una popular colección de Editorial Atlántida dirigida principalmente al público infantil y juvenil. Rafael Dieste, también exiliado y vinculado a la editorial argentina, desempeñó un papel relevante en su incorporación al proyecto.

Aquellos encargos llevaron a Castelao a enfrentarse a universos muy alejados de los que habían protagonizado buena parte de su obra anterior. Sus dibujos acompañaron textos relacionados con autores y personajes como Euclides da Cunha, Mark Twain, Juan Manuel o Marie Curie. Entre ellos figura «Las aventuras de Tom Sawyer», publicada en 1943, que le obligó a trasladar a sus ilustraciones el Mississippi, los juegos infantiles y los paisajes norteamericanos sin abandonar su particular lenguaje gráfico.

La exposición permite observar cómo Castelao adaptó su estilo a las exigencias editoriales de aquellos libros. Predominan las ilustraciones en blanco y negro, concebidas para una reproducción rápida y clara, con una economía de líneas que no impedía transmitir movimientos, emociones o rasgos de los personajes. Las cubiertas, en cambio, podían incorporar el color.

Ese trabajo editorial coincidió además con una etapa de intensa actividad política y una producción pictórica más reducida. El dibujo se convirtió así para Castelao en una herramienta profesional, pero también en una forma de seguir creando durante el exilio. Su capacidad para sintetizar una escena o definir un personaje con unos pocos trazos continuó presente incluso cuando las historias que debía ilustrar transcurrían a miles de kilómetros de Galicia.

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El período abordado por la muestra se cierra en un año especialmente significativo dentro de la trayectoria del intelectual de Rianxo. En 1944 apareció en Buenos Aires la primera edición de «Sempre en Galiza», la obra en la que reunió buena parte de su pensamiento político. La exposición del Liceo Casino recupera ahora otra vertiente de aquellos mismos años, la de un Castelao que, lejos de Galicia, continuó utilizando el lápiz como medio de expresión y de supervivencia.