El Puerto de Marín concluye un verano de récord con el 41% de todos sus tráficos del año

El verano se ha convertido en el gran motor del Puerto de Marín, que ha cerrado un periodo estival, de junio a agosto, con unas cifras récord de tráfico que le han permitido pasar en solo tres meses de un balance negativo de un 7% de caída en mayo, a un aumento de su actividad de un 9% en agosto. De este modo, los muelles marinenses ya superan el millón y medio de toneladas a finales del pasado mes, una cifra que solo se alcanzó a estas alturas en 2024, cuando se cumplió el récord de tráficos de su historia, y en la época excepcional previa a 2020.

En los cinco meses de enero a mayo, el Puerto movió unas 910.000 toneladas, mientras que en los tres de junio, julio y agosto, se superan las 635.000, lo que supone concentrar en verano el 41% de la actividad de todo el año. El Puerto de Marín, según los datos estadísticos provisionales, cerró el mes de agosto con un porcentaje de crecimiento acumulado del +8,81% con respecto al mismo periodo del año anterior (enero-agosto) y un total que supera ya el 1,5 millones de toneladas.

Según la propia Autoridad Portuaria, en lo que va de año han crecido los dos grandes capítulos del tráfico: tanto la mercancía genera como los graneles sólidos. En el primero destaca la subida de la mercancía en contenedor y otras no contenerizadas como la pesca congelada, los productos siderometalúrgicos o el material de construcción. En cuanto a los graneles sólidos, los cereales y sus harinas son el apartado de mayor crecimiento.

En cuanto a la pesca fresca, también se registra un aumento del 10% con respecto a los ocho primeros meses del pasado ejercicio. Con respecto al número de buques, entre enero y julio de este año han llegado a puerto un 20% más de mercantes que en a estas alturas de 2025.

De este modo, el Puerto de Marín endereza un rumbo que empezó titubeante, un balance negativo que se alargó hasta el verano. Buena parte de esta mejoría se explica por la recuperación del pulso en el tráfico de contenedores, un apartado en el que Marín llegó a ser puntero en el noroeste, pero que se truncó en 2019, al perder en favor de Vigo en transporte de fruta. Si aquel año finalizó con una media de 73.000 toneladas mensuales en esa modalidad, en el ejercicio siguiente se bajó a menos de 46.000.

Pero 2026 se presenta como el mejor año desde entonces. A la espera de concretarse la actividad en el último tramo del ejercicio, a día de hoy ya supera las 50.000 toneladas de mercancía en contenedor, la mejor cifra desde 2019. De hecho, en solo doce meses este sistema ha crecido un 25%, ya que en 2025 apenas se llegó a 40.000 toneladas mensuales. Además, se ha pasado de 3.500 a más de 4.300 contenedores cada treinta días.

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El mejor año hasta ahora en tráficos fue 2024, con casi 215.000 toneladas mensuales, de las que 114.00 (el 53%) correspondieron a los graneles y 43.000 (el 20%) para los contenedores. Ahora, la primera mercancía supone el 40% del total y la segunda supera ya el 25%.