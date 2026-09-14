Pontevedra, cuarta ciudad española con menos muertes relacionadas con el calor

Pese a que las olas de calor son cada año más habituales y registrar temperaturas por encima de los 30 grados se repiten más a menudo, Pontevedra es una de las ciudades españolas que mejor resisten el impacto de la canícula sobre la mortalidad, si bien estos efectos son cada vez más frecuentes. Un estudio internacional publicado por The Lancet revela que la tasa anual de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas en la urbe del Lérez ha pasado de 84 muertes por millón de habitantes en el periodo 1991-2000 a 94,8 entre 2015 y 2024, lo que supone un incremento de apenas un 13% en este siglo.

Esta cifra sitúa a Pontevedra en el cuarto lugar de los 88 municipios analizados en España con menos muertes por exceso de calor. Curiosamente, las tres que están en mejores datos son también gallegas: A Coruña con 62,5 muertes, Ferrol, 78,5, y Vigo, con 92,8. Sin embargo, si en Pontevedra el aumento este siglo fue del 13%, en estas otras tres urbes, el incremento ha sido mayor, del 111%, el 18% y el 87% respectivamente.

El informe analiza todos los efectos derivados del calentamiento global en la salud de las personas en los diferentes países europeos y llega a la conclusión de que, aunque se están adoptando medidas de mitigación, prevención y adaptación, éstas van más lentas que la velocidad a la que aumenta el número y frecuencia de olas de calor. Recomienda ante esta amenaza climática aumentar el número de zonas arboladas y más transporte público.

Uno de los datos más significativos del informe es que la posición de Pontevedra mejora de forma espectacular en términos relativos respecto a finales del siglo pasado. Entre 1991 y 2000 ocupaba el puesto 50 entre las urbes con menor tasa y ahora asciende hasta el cuarto. La paradoja se explica porque, aunque su indicador crece un 13%, el deterioro ha sido mucho mayor en buena parte de las ciudades españolas. A finales del siglo pasado, el dato era más positivo en ciudades como Alicante, Cuenca, Alcoy, Igualada, Lleida, Mataró, Córdoba, Reus, Torrevieja, Benidorm, Granollers, Cartagena, Almería, Albacete o Tarragona. En todas ellas ahora el número de muertes por millón supera los 188 casos, el doble que a orillas del Lérez.

El contraste con algunas de las grandes capitales es notable. Madrid registra actualmente 161,1 muertes anuales por millón de habitantes relacionadas con el calor; Barcelona, 164,9; Sevilla, 158; Valencia, 130; y Zaragoza alcanza las 190,7.

Los datos dibujan también una importante brecha dentro de la propia comunidad. La fachada atlántica concentra los registros más bajos: A Coruña lidera la clasificación nacional con 62,5 muertes por millón; Ferrol se queda en 78,6; Vigo, en 92,8; y Pontevedra, en 94,8.

A medida que se avanza hacia el interior, la incidencia aumenta. Santiago alcanza las 118,9 muertes por millón, Lugo se sitúa en 148,4 y Ourense escala hasta 180,8. La tasa ourensana es casi el doble que la pontevedresa, una diferencia que refleja el muy distinto impacto que pueden tener los episodios de altas temperaturas incluso dentro de una misma comunidad.

En España el estudio localiza otros «refugios climáticos» con cifras de mortalidad muy por debajo de la media española, que es de 176,2 fallecimientos. Se trata de la cornisa cantábrica, en ciudades como Gijón, Santander, Avilés, Vitoria, San Sebastián o Torrelavega, y en zonas de Cádiz, en urbes como La Línea de la Concepción, Puerto de Santa María, Jerez o Chiclana. No obstante, en todo estos casos, los datos están muy por encima de los de Pontevedra.

La evolución durante estos 25 años tampoco es homogénea. Pontevedra apenas incrementa su tasa un 13% y Ferrol un 18,5%, mientras que Lugo lo hace un 17,4%. En el extremo contrario, A Coruña, pese a mantener el mejor registro actual, más que duplica su indicador, con un aumento del 109%. Ourense sube un 87,7%; Vigo, un 86,6%; y Santiago, un 76,9%.

Se aconsejan más zonas arboladas y el refuerzo del transporte público

La subida de la mortalidad relacionada con el calor no es, en cualquier caso, un fenómeno exclusivamente gallego. Solo una de las 88 ciudades analizadas presenta una mejora respecto al periodo 1991-2000: Oviedo, que pasa de 125,5 a 116,9 muertes por millón.

Una de las causas de este aumento de mortalidad por calor es el llamado ‘efecto isla de calor’ que provocan las ciudades en verano, debido a la abundancia de materiales como el asfalto, el hormigón o el acero, que atrapan la radiación con facilidad, sin apenas reflejarla. Ese efecto hace subir la temperatura urbana respecto a su entorno rural en varios grados.

Los organismos europeos, recuerda el informe, recomiendan que todas las ciudades tengan al menos un 30% de superficie arbolada (no zonas simplemente ajardinadas, sino con árboles). En cambio, en 2020 las ciudades españolas solo tenían un 13,2% de su superficie arbolada y únicamente un 12% de ellas cumplían con la recomendación de un 30%.

El informe analiza los efectos derivados del calentamiento global en la salud de las personas en los diferentes países europeos y llega a la conclusión de que, aunque se están adoptando medidas de mitigación, prevención y adaptación, estas van más lentas que la velocidad a la que aumentan el número y la frecuencia de las olas de calor. Ante esta amenaza climática, recomienda aumentar las zonas arboladas y reforzar el transporte público.

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Ourense, la «sartén de Galicia» cada verano, encabeza el ránking gallego. Su tasa anual de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas ha sido de 180,83 muertes por millón de habitantes entre 2015 y 2024, más que en ninguna otra ciudad de la comunidad autónoma. La cifra ha subido así en un total de 84,5 defunciones al año respecto a finales del siglo XX, cuando entre 1991 y 2000 se detectaron 96,3 fallecimientos por millón a lo largo de los doce meses.