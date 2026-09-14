Pontevedra acoge un taller para el manejo de la dermatitis atópica

El Servicio de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra organizó una nueva edición de la iniciativa Escuela de Atopia 2026, un taller práctico y participativo dirigido a niños con dermatitis atópica y a sus familias con motivo del Día Internacional de la Dermatitis Atópica, que se conmemoró este lunes.

La jornada tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Montecelo. Diversos profesionales sanitarios del área sanitaria ofrecieron a los niños con dermatitis atópica y a sus familiares o cuidadores habituales pautas sobre cuidados básicos del piel, el uso correcto de cremas y tratamientos, consejos para prever y gestionar los brotes en el día a día, además de resolver dudas de los asistentes.

Impartida por profesionales de los servicios de Dermatología y Pediatría del CHOP, esta actividad en la que participaron varias familias se centró en el origen de la dermatitis atópica, la manera en el que se manifiesta y como se evalúa su gravedad, incidiendo en las medidas de prevención y en los tratamientos y cuidados de la piel. La participación fue gratuita, aunque con inscripción previa.

Además, la actividad contó con la colaboración de la Fundación Biomédica Galicia Sur y la Pierre Fabre Eczema Foundation, con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes pedagógicos y de sus familias.

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Tal y como señala la jefa de servicio de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, la doctora Laura Salgado, «desde nuestro servicio continuamos promoviendo actividades de educación sanitaria, humanización y promoción de la salud porque entendemos que el tratamiento de las enfermedades de la piel va más allá de la prescripción de un medicamento». «Nuestra Escuela de Atopía ofrece a las familias herramientas prácticas para comprender mejor la enfermedad, afrontar con mayor seguridad los brotes y mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias. Además, estos encuentros favorecen el intercambio de experiencias y refuerzan la relación entre pacientes, familias y profesionales sanitarios», celebra.