Juan Carlos I llegará este miércoles a Sanxenxo con motivo de la regata que lleva su nombre
No se quedará todo el fin de semana ya que el domingo estará en Francia para recibir un premio por su libro
N. D.
Juan Carlos I llegará, previsiblemente, este miércoles a Sanxenxo con motivo las regatas que lleva su nombre y que se celebrarán durante este fin de semana.
Así lo han señalado fuentes de su entorno, que han puntualizado que el padre de Felipe VI no asistirá a toda la competición. Esto, que es inusual, se debe a que el domingo recibirá en Francia el Premio Saint-Simon por sus memorias 'Reconciliación'.
La competición, de carácter internacional, se desarrollará durante tres jornadas , viernes, sábado y domingo-, y el rey emérito ya figura inscrito como patrón del 'Bribón', según la información de la Federación Galega de Vela.
El regreso del rey emérito a Sanxenxo se produce, además, semanas después del fallecimiento de Josep Cusí, amigo personal de Juan Carlos I y socio de honor del Real Club Náutico de Sanxenxo, que visitó en numerosas ocasiones la localidad pontevedresa.
Esta será la cuarta visita que el padre de Felipe VI realiza a Galicia en lo que va de año. Ya estuvo en Sanxenxo en mayo, abril y junio de este año.
La competición a la que acude, aunque con dudas de que participe, es la 11 Regata Internacionall Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster, que incluye varias categorías y modalidades, entre ellas de la Liga de 6 metros, en la que participa el 'Bribón', inscrito a día de hoy en la competición junto con otros tres barcos, aunque la lista se ampliará antes del viernes.
En octubre y noviembre están programadas dos regatas más de esta misma categoría, con lo que es posible que Juan Carlos I regrese en esas jornadas a Sanxenxo, una localidad a la que acude con cierta regularidad desde su marcha a Abu Dabi en agosto de 2020 y donde disfruta de la amistad, entre otros, del presidente del Real Club Náutico, Pedro Campos, en cuya casa de Nanín se aloja en todos estros viajes a la ría de Pontevedra.
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