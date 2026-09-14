El Imserso arranca en Pontevedra con colas desde las 7.45 y destinos agotados en minutos

A las 7.45 de la mañana ya había jubilados haciendo cola ante las agencias de viajes de Pontevedra para conseguir una de las plazas del Imserso. La comercialización no comenzaba hasta las 9.00, pero la expectación se adelantó más de una hora y, cuando se abrió el sistema, algunos de los destinos más demandados apenas duraron unos minutos. Este primer turno estaba reservado a los usuarios con acceso preferente; la siguiente jornada, en la que podrá reservar la gran mayoría de acreditados, se presenta todavía más competida.

«Está siendo una avalancha», resume Reyes Cuiña, directora de Viajes Deza. La agencia abrió a las nueve, aunque su personal llegó antes y ya encontró personas esperando. La diferencia con otras campañas, asegura, es notable: «Hay años en los que el primer día venía muy poquita gente. Este año llevamos desde primera hora con gente seguido».

El acceso preferente se concede en función de un sistema de puntuación que tiene en cuenta circunstancias como la edad, la pensión, no haber viajado anteriormente o determinadas situaciones de discapacidad. Esa ventaja permite elegir antes, pero no garantiza encontrar cualquier destino. Durante la mañana, Viajes Deza ya daba por agotadas varias salidas culturales a Córdoba, Sevilla y Cataluña, además de otras opciones muy solicitadas.

En Viajes Darío el ritmo fue similar. Su gerente, María Castro, señala que a las 9.05 ya se habían vendido algunas de las plazas más codiciadas, entre ellas viajes a Gran Canaria y Puerto de la Cruz. También funcionaron especialmente bien Fuerteventura, Málaga, Benalmádena, Fuengirola, Gandía y Peñíscola. Solo esta agencia gestionó, según su responsable, alrededor de 200 reservas durante la jornada.

Clientes tramitan sus reservas del Imserso en la agencia Viajes Deza, que registró una intensa afluencia desde primera hora de la mañana. / Gustavo Santos / FDV

La presión aumentará en el segundo turno. «En cinco minutos, lo que quede desaparece», pronostica Cuiña. Los viajeros sin preferencia parten, además, con parte del catálogo ya agotado. Las agencias coinciden en que los circuitos culturales, con excursiones incluidas y una programación cerrada, son de los productos que antes vuelan, por delante de algunas estancias de costa en las que el usuario organiza por su cuenta las actividades en destino.

Hay, además, una ausencia que llama la atención entre los clientes pontevedreses. Castro explica que esta campaña no se ofrece Benidorm con salida desde Pontevedra, uno de los destinos tradicionalmente asociados al programa. Sí hay desplazamientos desde Vigo, especialmente hacia la zona de Almería, y otras salidas desde Santiago, con traslado previo desde Pontevedra.

El perfil de quienes reservan también está cambiando. Siguen predominando las parejas y los grupos de amigos, pero las agencias detectan cada vez más personas que viajan solas. «Hay muchísima demanda de habitación individual», apunta Cuiña, que advierte de que son pocas y se agotan con rapidez pese al suplemento. Castro añade que, entre quienes viajan sin acompañante, abundan las mujeres.

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A esa tendencia se suma el relevo generacional. En Viajes Darío ya atienden a padres de más de 80 años y a hijos recién jubilados de 64 o 65. Los veteranos, explica Castro, «ya se tienen todo muy visto» y buscan hoteles, localidades o destinos diferentes. La llegada de nuevos jubilados amplía así una demanda que, desde primera hora, volvió a convertir la reserva de los viajes del Imserso en Pontevedra en una carrera por conseguir plaza.