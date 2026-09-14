Entradas gratuitas agotadas para el concierto de Carlos Núñez en Marín el viernes
Será en el Auditorio y forma pare del ciclo Son Verán de la Diputación
N. D.
La Diputación lleva este viernes al Auditorio de Marín un concierto de Carlos Núñez enmarcado en el ciclo Son Verán. La actuación, con todas las plazas agotadas, será a las 20:00 horas y forma parte de este ciclo provincial que se cierra este mes de septiembre con conciertos en Cangas de Morrazo, Redondela y O Porriño, tras organizar a lo largo del verano trece actuaciones en ocho comarcas de la provincia.
Las invitaciones, alrededor de 500 y gratuitas, se podían retirar en la taquilla del propio Auditorio y on line, y se agotaron en poco tiempo.
El ciclo de la Diputación Son Verán se centra en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con estilos y propuestas alternativas a las programadas por los Concellos y por la propia programación habitual de la Diputación. Cuenta con cuatro grandes bloques, ópera, musical, tradicional-celta y músicas del mundo, y comenzó el 24 de julio con un concierto de Gabriel Fandi, y en agosto llegó a Caldas de Reis, Cerdedo Cotobade, Forcarei, Ribadumia, Valga y Vilanova de Arousa. «Querida Montserrat, querido Luciano» se ofreció ya en Caldas de Reis, Forcarei y Vilanova de Arousa, The Crass protagonizó un concierto en Cerdedo Cotobade, Queman Folk en Valga y Laroá en Ribadumia.
En septiembre, Son Verán llega a Cangas de Morrazo, A Guarda, Marín, As Neves, O Porriño y Redondela. A Guarda acogió ya un concierto de Laroá y As Neves otro de Roi Casal, que también se podrá escuchar el 20 de septiembre en la plaza de la Casa da Torre de Redondela.
Además, Carlos Núñez también ofrecerá su espectáculo durante este mes en el puerto de Aldán de Cangas de Morrazo (próximamente se comunicará la fecha) y Son Verán finalizará su recorrido por los municipios el 26 de septiembre con un espectáculo de Queman Folk en la plaza Arquitecto Palacios de O Porriño.
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