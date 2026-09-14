De Cuntis al Mundo, a caballo

Recorrer 120 kilómetros a caballo puede parecer una hazaña, pero el trabajo previo que hay detrás es todavía más importante. Yordi Castro Eiras lo sabe bien. Este vecino de Cuntis lleva unos ocho años ligado al raid de resistencia y acaba de afrontar su reto más exigente junto al equino Miño AA: el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Barroca d’Alva, en Portugal, donde terminó en el puesto 26, un resultado más que meritorio para un grupo nacido lejos de las grandes estructuras profesionales de este deporte. Y es que sólo para llegar hasta allí hubo que sumar muchos más kilómetros de los que marcaba el recorrido.

Nada de esto se construye en solitario. El equipo DoNorte Endurance está integrado por Sheyla García Santamaría, Enrique Maneiro Olveira, Sara Romay Castro, Lino Bello Caiero, Xoel Pombo Creo y Yordi Castro Eiras. Fue este último quien formó binomio con Miño AA en Portugal, culminando un camino construido entre todos, y todavía habla de lo que han logrado con cierta sorpresa. «No contábamos con conseguir algo así. Ha sido un resultado buenísimo», reconoce. El caballo terminó además por delante de algunos de los representantes seleccionados por España para competir por equipos.

El raid tiene poco que ver con la imagen tradicional de una carrera de caballos. Es, ante todo, una prueba de resistencia. Los 120 kilómetros del Mundial estaban repartidos en cuatro fases de 40, 30, 30 y 20 kilómetros y, entre ellas, cada caballo debía superar exhaustivos controles veterinarios antes de recibir permiso para continuar. «Se comprueba que esté bien en el trote, a nivel metabólico, de deshidratación... Cada vez que paras tienes que pasar un examen veterinario completo», explica Yordi. Llegar rápido sirve de poco si el caballo no llega bien.

Ahí comienza también la distancia entre dos mundos. En un extremo están los grandes equipos internacionales, con jinetes y estructuras dedicados profesionalmente al endurance. En el otro, personas que al terminar su jornada laboral todavía tienen que ponerse las botas y salir a entrenar. «Después de trabajar cogemos el caballo y nos vamos al monte. Hacemos cuestas, vamos a paso ligero, galopamos por donde se puede... De noche o de día, cuando tenemos tiempo», cuenta Yordi, que trabaja como herrador y lleva alrededor de ocho años practicando esta disciplina.

La preparación tampoco entiende demasiado de individualidades. Cuando el trabajo no permite entrenar, otra persona toma el relevo. Dos semanas antes del Mundial, recuerda Yordi, un compañero tuvo que encargarse de trabajar con el caballo. Su pareja también compite y dedica buena parte de su tiempo a este mundo. «Nos ayudamos entre todos porque no vivimos de esto», resume. Esa frase explica quizás mejor que ninguna otra cómo un pequeño equipo acaba compartiendo pista con quienes han convertido el endurance en una profesión.

Miño AA tampoco llegó a Portugal por casualidad. El caballo fue acumulando kilómetros y experiencia en pruebas nacionales e internacionales hasta alcanzar el nivel exigido para disputar un campeonato de estas características. Yordi ya había conseguido con él resultados destacados y Xoel Pombo también tomó las riendas para algunas de las citas decisivas. El equino ha ido creciendo mano a mano con el proyecto. En 2025 se impuso en la prueba de 100 kilómetros para caballos jóvenes del Raid Vía Künig, en Lugo. Aquellos kilómetros fueron elevando poco a poco el listón hasta alcanzar la clasificación necesaria para competir a nivel internacional y, finalmente, afrontar los 120 del Mundial.

Y todo esto nació de una afición mucho más sencilla. «Empecé dando paseos a caballo y haciendo rutas. Después, con unos amigos, comenzamos a meternos en esto», recuerda Yordi. En Cuntis existe desde hace años un pequeño núcleo de personas vinculadas al mundo ecuestre, aunque el raid sigue siendo una disciplina minoritaria. El club surgió también alrededor de esa pasión y de la organización de competiciones. Lo que empezó como salir a montar con amigos terminó convirtiéndose, casi sin hacer ruido, en un proyecto capaz de cruzar la frontera para competir con la élite mundial.

Pero entre Cuntis y Portugal no hubo únicamente entrenamiento, también hizo falta ayuda. Yordi quiso agradece expresamente el respaldo del Concello de Cuntis y el de varios amigos vinculados a empresas locales; personas que, explica, «se partieron el lomo para que pudiéramos ir al Mundial». En un deporte que exige desplazamientos, preparación y cuidados durante meses, este apoyo es imprescindible para un equipo de estas características a la hora de asumir el coste de competir a semejante nivel.

El puesto 26 confirma hasta dónde puede llegar un proyecto modesto cuando acumula suficiente trabajo detrás. El Mundial reunió a más de un centenar de participantes y España acudió con 24 binomios, la representación más numerosa de la competición. DoNorte Endurance se llevó de Portugal algo menos tangible que una medalla, pero quizá más valioso para seguir creciendo, la certeza de que puede competir en ese escenario.

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Ahora toca dar descanso a Miño AA y elegir el siguiente desafío. Sobre la mesa están repetir una gran prueba de 120 kilómetros o dar otro paso y probar suerte en los 160. Yordi todavía no sabe dónde será la próxima salida, pero sí tiene claro que habrá más. «Continuar, eso siempre. Al final hacemos esto porque nos gustan los caballos». Los 120 kilómetros del Mundial ya terminaron, pero el recorrido de DoNorte Endurance, en cambio, continúa.