Los comerciantes del Mercado de Pontevedra respaldan unas obras «necesarias» pese a las molestias

Las obras de reforma del Mercado de Abastos de Pontevedra han comenzado con las primeras molestias para vendedores y clientes, aunque la mayoría de los comerciantes coinciden en asumirlas como parte de una actuación que consideran necesaria. Los trabajos arrancaron la pasada semana, han obligado a reubicar temporalmente ocho puestos y se desarrollan mientras el recinto mantiene su actividad habitual.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, visitaron este lunes el mercado para comprobar la evolución de una actuación con una duración prevista de unos dos meses. El Concello confía en que pueda estar terminada antes de la campaña de Navidad, aunque Lores señaló que dependerá de cómo avancen los trabajos.

Por el momento, la actividad comercial continúa con relativa normalidad. Los puestos afectados por esta primera fase han sido trasladados a otra zona del edificio y los espacios en los que se ejecutan las obras permanecen aislados para reducir las molestias tanto a vendedores como a compradores.

Begoña Laya, propietaria de la carnicería homónima y presidenta de la Plaza de Abastos, reconoce que cualquier obra genera inconvenientes, pero considera que la reorganización está funcionando correctamente. «Dentro de todas las molestias, se está llevando bien. Se ha reubicado a todo el personal y los clientes pueden realizar sus compras de la misma forma», explica.

La principal consecuencia que ha detectado durante estos primeros días es cierta desorientación entre algunos compradores habituales. «Somos de costumbres y normalmente vamos directamente a nuestro vendedor. Ahora se desubican un poco, preguntan y se les informa de dónde están reubicados», señala.

Para Laya, la intervención llega además después de años de reivindicaciones. «Es una demanda que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo», afirma. Los problemas del edificio, explica, no se limitaban al exceso de luz o de calor, sino que también había filtraciones de agua. «Es una obra de primera necesidad», resume.

Pablo Cancela, de Frutería Pablo y María, comparte la necesidad de acometer la reforma, aunque considera que todavía es pronto para medir su repercusión sobre las ventas. «Las obras empezaron la semana pasada. De momento no se sabe, eso se ve más a largo plazo», apunta.

Cancela admite que este tipo de actuaciones siempre termina afectando de alguna manera a la actividad comercial. «Las obras siempre influyen. Mal para una cosa, pero bien para otra, hay que reconocerlo», señala.

Por ahora, asegura que no han apreciado grandes cambios en el movimiento de clientes, aunque habrá que esperar a las próximas semanas. También defiende que las instalaciones necesitan un mantenimiento periódico para evitar que los problemas se acumulen. «Las infraestructuras hay que mantenerlas año a año. Si esperas tanto tiempo es como una casa: cuando te das cuenta, la inversión tiene que ser mayor», explica.

El alcalde recordó que hacía aproximadamente 25 años que no se acometía una reforma de esta envergadura en el Mercado de Abastos y defendió que la actuación era imprescindible para corregir diferentes problemas acumulados en el edificio.

Uno de los principales trabajos consiste en sustituir la carpintería metálica y los vidrios de la cubierta. La intervención busca mejorar el aislamiento y reducir especialmente el exceso de calor que afecta al interior del mercado, con especial incidencia en las bancadas de pescado.

El proyecto contempla la instalación de un nuevo tipo de vidrio que limite la entrada del calor procedente del sol, además de una segunda capa, a modo de falso techo, también de cristal. Según explicó Lores, este sistema mejorará el aislamiento y facilitará además las labores de mantenimiento, ya que los cristales podrán retirarse individualmente para su limpieza.

La actuación servirá también para preparar el edificio de cara a una futura mejora de su climatización.

Las obras se desarrollarán por fases. Una vez que concluyan los trabajos en la zona actualmente afectada, la intervención se trasladará a la otra parte del mercado y serán entonces otros puestos los que tengan que cambiar temporalmente de ubicación. «Intentamos causar las mínimas molestias posibles tanto a quienes vienen a comprar como a los vendedores», afirmó el alcalde, que agradeció la colaboración de los comerciantes, los trabajadores municipales, los técnicos y la empresa Ramírez.

Lores considera que la reforma «va a significar un antes y un después en el funcionamiento del mercado» y defendió el esfuerzo que supone compatibilizar una actuación de estas características con el mantenimiento de la actividad comercial.

La obra actualmente en ejecución supera el medio millón de euros. El Concello cifra en más de un millón y medio la inversión realizada en el Mercado de Abastos si se suman las diferentes actuaciones y actividades desarrolladas en los últimos tiempos. Entre las mejoras realizadas o en marcha figuran también la renovación de las cámaras, intervenciones en los desagües, la creación de un punto limpio interno, la renovación del montacargas y la adecuación de un aseo inclusivo.

El Concello volverá a intentar ocupar los espacios disponibles en el Gastroespazo

Las obras coinciden con los intentos del Concello por incrementar la actividad del Mercado de Abastos. Anabel Gulías reconoció que la primera convocatoria para conceder nuevas autorizaciones en el Gastroespazo no obtuvo el resultado esperado por el gobierno local. «Hay proyectos en los que pones toda la buena voluntad y al final se van encontrando con obstáculos. No es ningún secreto que en la primera licitación de las autorizaciones no conseguimos el resultado que esperábamos», señaló.

Gulías avanzó que el Concello volverá a sacar esas autorizaciones entre finales de esta semana y principios de la próxima e introducirá algunas novedades con el objetivo de facilitar la llegada de nuevas iniciativas. «Ante esto hay dos posibilidades: dejarlo o volver a intentarlo», indicó la concelleira, que insistió en que el objetivo municipal pasa por activar tanto la planta superior como la inferior.

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El Concello pretende que el mercado mantenga su función tradicional como espacio de abastecimiento, pero que también gane peso como lugar de actividad cultural y de ocio. «Por parte del gobierno local de Pontevedra no va a quedar y haremos todo lo posible», aseguró Gulías.