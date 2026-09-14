Un cerebro excepcional sitúa a Pontevedra entre los grandes hallazgos arqueológicos internacionales

Las excavaciones arqueológicas en el convento de Santa Clara, en Pontevedra, han sacado a la luz un hallazgo excepcional: un cerebro humano conservado en unas condiciones que, según los responsables de la intervención, solo cuentan con otros tres similares conocidos en el mundo, localizados en Chile, Argentina e Italia.

Así lo anunciaron este lunes los arqueólogos responsables de los trabajos, Rafa Rodríguez Martínez e Israel Picón Platas, que participaron en la rueda de prensa convocada por el vicepresidente primero de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez.

El cerebro apareció en una de las sepulturas del coro bajo del convento y se encuentra actualmente en la Universidade de Santiago de Compostela para su estudio. Los arqueólogos explican que presenta un proceso de conservación denominado técnicamente saponificación y que sus características lo convierten en el cuarto caso conocido de este tipo a nivel mundial. Los otros tres ejemplos fueron localizados en Italia, Chile y Argentina. El italiano se correspondería con el siglo XIII, mientras que los dos sudamericanos pertenecen a comienzos del siglo XX.

Los especialistas precisan que encontrar restos de cerebro en contextos arqueológicos no es por sí mismo excepcional, ya que se conocen miles de casos en los que el tejido cerebral permanece en el interior de un cráneo. La singularidad de Santa Clara reside en las características de conservación del órgano y en el hecho de que el resto de los elementos óseos asociados se encontraban mucho más deteriorados. El cráneo, de hecho, estaba en muy mal estado, mientras que el cerebro y parte de las vestimentas se habían conservado mejor.

La cronología exacta del hallazgo está todavía pendiente de las analíticas. Los investigadores saben que es anterior a 1915, fecha de la última reforma del coro bajo, aunque por el momento manejan un amplio arco temporal que podría remontarse hasta el siglo XVII. Las futuras dataciones permitirán acotar su antigüedad y conocer mejor las condiciones que hicieron posible una conservación tan extraordinaria.

El cerebro no es la única sorpresa aparecida en esta zona. En el coro bajo se localizaron siete u ocho fosas, de las que inicialmente se excavarán por completo tres, siguiendo las indicaciones de Patrimonio. En una segunda sepultura los investigadores creen haber identificado restos de médula espinal, otro hallazgo muy poco habitual. También se han recuperado tejidos correspondientes a las vestimentas de las personas enterradas, incluidos restos de sedas y otras telas que serán objeto de estudios específicos.

Los arqueólogos consideran que en esta parte del convento tuvieron que darse unas condiciones ambientales muy particulares para permitir la conservación de tejidos blandos. Apuntan a la posible existencia de un espacio especialmente estable o aislado, aunque será necesario un análisis más exhaustivo para determinar las causas.

Un capellán con su casulla

Otro de los principales descubrimientos se encuentra en la iglesia, frente al altar mayor. Allí ha aparecido el enterramiento de un hombre interpretado provisionalmente como un posible capellán. Su posición es diferente a la de las monjas documentadas en el templo: mientras ellas fueron enterradas mirando hacia el altar, él aparece orientado en sentido contrario, como si estuviese simbólicamente celebrando misa.

La sepultura destaca, sobre todo, por la conservación de una casulla prácticamente completa. Los arqueólogos han recuperado tejidos, elementos metálicos, restos del cráneo, huesos de los brazos, manos, pies y calzado. Especialistas analizarán los pigmentos y la composición de las telas, cuyo proceso de extracción y conservación supone un importante reto técnico.

En el entorno del altar también aparecieron dos enterramientos infantiles. Uno de ellos presenta un estado de conservación muy deficiente, mientras que el segundo conserva dientes de leche y restos de los zapatos. Los trabajos continuarán bajo los niveles actualmente visibles porque los investigadores consideran que el potencial arqueológico de la iglesia está lejos de agotarse.

La campaña también está permitiendo reconstruir mejor la evolución arquitectónica del convento. En el denominado bosque de Santa Clara han aparecido nuevas estructuras relacionadas con los primeros momentos de construcción del complejo, a comienzos del siglo XIV, e incluso posiblemente anteriores. Las primeras hipótesis apuntan a un uso habitacional.

En el edificio de las tullas, almacén, se ha avanzado en la definición de una construcción medieval localizada bajo el inmueble del siglo XVIII. Los arqueólogos consideran ahora que ese edificio más antiguo cumplía una función similar, vinculada al almacenamiento, y han podido documentar incluso el acceso mediante una rampa.

Nueva visión del claustro

También se ha confirmado la configuración del claustro medieval. La aparición de nuevos restos en su lado oeste refuerza la hipótesis de un claustro formado por tres alas, abierto hacia el sur y hacia la actual plaza de Barcelos, en lugar del habitual modelo cerrado de cuatro pandas.

A nivel de materiales, aparecieron más de 3.000 elementos entre los que se encuentran restos cerámicos de entre finales del siglo XIV y XIX, monedas, vidrios y piezas líticas.

Los responsables de la intervención destacan que los hallazgos abren líneas de investigación que van más allá de la arqueología. Será necesario incorporar antropólogos forenses, restauradores, conservadores y otros especialistas. El estudio de los restos podría aportar información sobre las condiciones de vida, la alimentación e incluso aspectos tan concretos como la última comida consumida por alguna de las personas enterradas en Santa Clara.

La intervención, con una inversión superior a los 400.000 euros, encara ya su último mes de trabajo de campo. Después comenzará una fase de varios meses destinada al procesado de materiales, análisis de laboratorio, dataciones radiocarbónicas y elaboración de los informes científicos. Según se explicó durante la presentación, ese trabajo posterior se prolongará durante unos cuatro o cuatro meses y medio antes de que los resultados sean remitidos a Patrimonio.

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En principio, los responsables técnicos y políticos consideran que los descubrimientos no tienen por qué retrasar el calendario general de rehabilitación de Santa Clara. La amplitud del complejo permitiría compatibilizar nuevas investigaciones arqueológicas en determinadas zonas con el avance de las obras en otros espacios, aunque admiten que la aparición de nuevos hallazgos excepcionales podría obligar a adaptar parcialmente la planificación.