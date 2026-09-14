Vandalismo
Causan graves destrozos en la pista de pádel de Ponte Caldelas antes de su estreno
El Concello pide colaboración ciudadana para localizar a los autores y baraja instalar cámaras después de aparecer rotos dos paneles de vidrio
N. D.
Aún no se estrenó y ya ha sido dañada por los vándalos. Así se quejaba el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, al aparecer rotos varios paneles de cristal de la nueva pista de pádel. Se pide colaboración para localizar a los autores de una acción ya denunciada ante la Guardia Civil. Además, se baraja instalar cámaras.
Era en febrero de 2025 cuando se anunciaba que la zona deportiva de Chan de la Barcia, en Ponte Caldelas, iba a ser modernizada con una aportación de 180.000 euros de la Diputación para la adecuación de la pista de tenis y la construcción de una pista de pádel cubierta. La mayor parte de los fondos, 110.000 euros, procedía del II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que está dotado con ocho millones de euros.
El proyecto incluía una una nueva pista de pádel, ahora objeto de los daños, y se adecuaba la pista de tenis existente, deteriorada por el paso del tiempo.
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