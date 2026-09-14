La Carrera de Leo lleva su espíritu deportivo y solidario a una quedada abierta en Pontevedra

El Puente de los Tirantes se convertirá este jueves en punto de encuentro para los aficionados al atletismo popular. A partir de las 20.00 horas, corredores de cualquier nivel podrán participar en un entrenamiento colectivo concebido para compartir kilómetros, sin competición y con ritmos adaptados a los participantes.

La iniciativa parte de la colaboración entre la Carrera de Leo, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra y el Club Miler, que unen sus respectivas comunidades para impulsar una jornada en la que también participarán dos referentes del atletismo gallego como Víctor Riobó y Manuel «Huracán» Hurtado.

La quedada servirá además para promocionar dos de las próximas citas del calendario atlético gallego. La Carrera de Leo celebrará su cuarta edición el 4 de octubre en Meis, mientras que la Media Maratón de Pontevedra tendrá lugar el 18 de octubre.

En el caso de la Carrera de Leo, el componente deportivo volverá a ir acompañado de una importante vertiente solidaria. Los fondos recaudados este año se destinarán a la Asociación Galega de Terapia Ocupacional y a la Asociación CTNNB1.

La alianza entre la Carrera de Leo, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra y el Club Miler busca aprovechar la capacidad de convocatoria de sus respectivas comunidades de corredores y poner en valor el atletismo como herramienta para conectar personas, clubes y proyectos diferentes.

Desde la organización de la Carrera de Leo destacan que la colaboración pretende demostrar que el deporte puede ir mucho más allá de la competición. «Queremos unir fuerzas, compartir kilómetros y demostrar que, cuando clubes y carreras trabajan juntos, el deporte tiene una enorme capacidad para generar comunidad y provocar cambios», señalan.

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La convocatoria está abierta a toda la comunidad atlética de Pontevedra y su comarca, independientemente del ritmo o la experiencia de cada participante. La filosofía de la cita es sencilla: compartir entrenamiento, disfrutar del atletismo y sumar kilómetros juntos.