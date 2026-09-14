Una avería deja sin suministro de agua a parte de Marín

Parte de los vecinos de Marín se encuentran sin suministro de agua pero no a causa de la sequía, sino debido a una avería en la red de abastecimiento, según informa el Concello.

Fuentes municipales señalan que en la pasada noche se produjo una rotura en la tubería de abastecimiento que discurre por la PO-313 que afecta especialmente a las zonas de San Xulián, Marco y Arealonga.

La «Brigada Municipal de Aguas trabaja para poder resolver el problema a la mayor brevedad posible», añade el Concello.

En otro municipio de la comarca, en Portas, se ha registrado también una incidencia parecida., En este caso, el Concello habla de una avería en la red general localizada en la zona de Paredes, en Lantaño, por lo que «fue necesario interrumpir temporalmente el suministro de agua en Lantaño y Portas».

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El mensaje sobre su reparación es idéntico al de Marín: «Los servicios municipales están trabajando para reparar la incidencia y restablecer el abastecimiento a la mayor brevedad posible», al tiempo que pide «disculpas por las molestias ocasionadas».