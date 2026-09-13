Diversidad
Vuelve el concurso tortillero en O Campiño de Santa María
Las personas interesadas deberán inscribirse antes de las 17.00 horas del sábado 19 de septiembre
El Campiño de Santa María acogerá el domingo 20 de septiembre, desde las 13.30 horas, la quinta edición del Concurso Tortilleiro de Pinto e Maragota, programa municipal de Pontevedra por la diversidad sexual y de género. El certamen tendrá dos categorías: mejor tortilla de patatas tradicional y mejor tortilla queer vegetal.
Las personas interesadas deberán inscribirse antes de las 17.00 horas del sábado 19 en info@pintoemaragota.gal. Las tortillas se entregarán el domingo entre las 12.00 y las 12.45 horas en los soportales del Campiño.
La mejor tortilla tradicional recibirá como premio una comida o cena para dos personas en Casa Solla, mientras que la ganadora de la categoría queer vegetal disfrutará de un brunch privado para dos en Misto Café bar. El jurado incluirá representantes de la hostelería y colectivos locales de la ciudad pontevedresa.
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