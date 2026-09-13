Susto al arder dos coches en pleno centro de Pontevedra

Susto en las inmediaciones de la residencia de mayores de Amancio Ortega de Pontevedra, al declararse un incendio en la calle Poza dos Canos, donde este domingo por la tarde ardieron dos coches sin causar daños personales.

Varios particulares alertaron al 112 Galicia alrededor de las 17.45 horas y señalaron que se escuchaban explosiones y que las llamas afectaban a dos vehículos. Según los primeros datos, el incendio se originó en uno de los coches a la altura del número 10 de la citada calle y se propagó posteriormente al otro.

Los Bomberos de Pontevedra extinguieron el fuego y, una vez controlado, realizaron mediciones de monóxido de carbono para comprobar si el humo había afectado al interior de la residencia. Las mediciones permitieron descartar esta circunstancia.

En el operativo participaron también efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, que no provocaron daños personales.

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Hay que recordar que durante la jornada se registraron elevadas temperaturas durante todo el día en Pontevedra, siendo la máxima de 34 grados centígrados, lo que también pudo favorecer la propagación del fuego de un vehículo a otro.