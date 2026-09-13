Las obras de la calle Luís Seoane en Pontevedra avanzan con la previsión de concluir en octubre

Las obras de reurbanización de la calle Luís Seoane continúan avanzando y podrían estar finalizadas a lo largo del próximo mes de octubre. Los trabajos, promovidos por el Concello de Pontevedra, afrontan ahora una fase en la que se están ultimando diferentes ajustes antes de la ejecución del pavimento definitivo.

El concelleiro de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, mantuvo recientemente una reunión a pie de obra con vecinos y comerciantes de la zona para analizar algunas necesidades detectadas durante el desarrollo de los trabajos. El encuentro permitió acordar modificaciones puntuales relacionadas principalmente con la accesibilidad a los garajes y las zonas destinadas a facilitar operaciones de carga y descarga.

Entre las medidas previstas figura la revisión de las pendientes en las entradas a los garajes para garantizar un acceso adecuado una vez que la empresa constructora ejecute el firme. También se ampliará el acceso a una de las plataformas con el objetivo de permitir la entrada de vehículos para realizar descargas en los bajos comerciales o facilitar posibles mudanzas.

Moreda señaló que la actuación avanza «a buen ritmo» y mantiene como horizonte para su conclusión el mes de octubre.

La reforma pretende transformar esta calle sin salida en un espacio con mayor protagonismo peatonal y mejorar una zona en la que se venían registrando problemas de estacionamiento indebido y falta de espacio para los viandantes.

El proyecto contempla la creación de una plataforma única y la construcción de dos plataformas de 80 centímetros de altura para salvar el desnivel existente. El nuevo pavimento será de hormigón continuo combinado con elementos prefabricados y baldosas, una solución que, según el proyecto municipal, ofrece una mayor eficiencia térmica y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el asfalto convencional.

La intervención incluye además la renovación completa de las redes subterráneas de abastecimiento de agua y recogida de aguas pluviales.

La transformación se completará con nuevo mobiliario urbano de acero cortén y madera y con la renovación del alumbrado mediante tecnología LED de bajo consumo. En el tramo final de la calle, en línea con Manuel Colmeiro, se instalarán también puntos de luz LED empotrados en el suelo para reducir las zonas de sombra y mejorar la seguridad de los peatones.

Junto al muro situado al fondo de la calle se habilitará, además, una zona ajardinada con diferentes especies de flores.

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Los trabajos fueron adjudicados a Construcciones Vale, S.L. por 331.086,26 euros, frente a un presupuesto de licitación de 368.119,04 euros. El contrato establece un plazo de ejecución de cinco meses. La actuación está financiada con fondos asignados al Concello de Pontevedra dentro de los presupuestos de la Diputación Provincial.