Los Milagros de Amil: donde la fe vence a la noche

No hizo falta que amaneciera para que Amil despertara. A las 4.30 horas, cuando la noche todavía cubría los caminos que llevan a Moraña desde diferentes puntos de Galicia, cientos de peregrinos encendieron sus velas y acompañaron a la Virgen de los Milagros entre rezos y silencio. Era el primer gran gesto de una jornada en la que la fe avanzó a pie, venciendo al sueño y a la oscuridad, hasta concentrarse alrededor del santuario de A Chan. Algunos habían recorrido varios kilómetros cargando con sus propias promesas, otros llevaban promesas antiguas, casi como una herencia familiar.

Con las primeras horas del día llegaron las misas, los repiques de campanas y el estruendo de las bombas. Conforme crecía la mañana, el exterior del templo se convirtió en un gran atrio abierto para recibir a los devotos. A las 13.00 horas llegó el momento central: la misa solemne y la procesión de las imágenes, acompañadas por la Banda de Música Municipal de Caldas de Reis y recibidas entre pétalos, aplausos y una multitud que buscaba acercarse a la Virgen.

Porque en Amil la peregrinación no se mide únicamente en kilómetros, también se cuenta en promesas. Algunos fieles recorrieron de rodillas el perímetro de la capilla, otros aguardaron para tocar el manto de la imagen o dejar una ofrenda. Son gestos que sobreviven al calendario y que convierten cada septiembre en un puente entre generaciones, la de quienes llegan por primera vez caminando junto a quienes aprendieron el camino de sus padres y abuelos.

La raíz de esta devoción se remonta a 1778. La historia documentada del santuario sitúa entonces a Sebastián de Castro, labrador y arriero de Roza Vella, ante la falta de agua para su familia y sus animales. Tras implorar ayuda a la Virgen, brotó agua en el lugar. En agradecimiento mandó labrar una imagen de piedra de unos 80 centímetros. La noticia se extendió y la afluencia de peregrinos terminó impulsando un nuevo santuario en A Chan, inaugurado en 1892, levantado en granito y de inspiración neoclásica.

Pero en toda romería gallega, junto a la promesa también está el reencuentro. Terminados los oficios, la celebración se desplazó a la carballeira, donde familias y grupos de peregrinos compartieron mesa y pulpo mientras la música prolongaba la jornada. Lo sagrado y lo popular volvieron a encontrarse sin estorbarse;la oración al pie del santuario y la conversación bajo los árboles. Allí, entre el humo de las pulpeiras y el rumor de las mesas, la romería recuperó también su dimensión más terrenal, la de una comunidad que celebra estar junta.

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La fiesta no termina con el día grande. Las celebraciones continuarán este mes y tendrán otra de sus citas destacadas el día 20 con la Festa da Nosa Señora de Guadalupe, antes del cierre previsto para el día 27. Hasta entonces, Amil seguirá guardando esa antigua alianza entre piedra, agua y camino, la de un pueblo que, cada año, vuelve a contar su historia andando.