La memoria del lino: Cuntis recupera el oficio que vistió a Galicia durante siglos

El lino necesita calor y este domingo en Cuntis vaya si lo tuvo. Con el termómetro pasando sobrado de los 30 grados centígrados fue el protagonista de una jornada destinada a recuperar una parte importante de la historia de Galicia a través de la Comunidade Téxtil do Umia (CTU).

El patio de la recientemente recuperada rectoral de Estacas acogió la «maza, deluva, espadela e aseda» del lino, las cuatro fases tradicionales del tratamiento de esta fibra natural antes de ser hilada y llevada al telar. Vecinos de Cuntis y de otros puntos de Galicia, investigadores y curiosos tomaron parte participando activamente o simplemente como público o documentando el proceso.

Detrás de esta recreación se encuentra una asociación sin ánimo de lucro constituida en Cuntis en agosto de este año por cinco personas unidas por el interés por el textil tradicional: Manuel Rodríguez Calviño, Belén Pazos, Martiña, Manuel Otero y Andy Barreiro. Entre ellos conviven perfiles y conocimientos diferentes, desde la investigación arqueológica y etnográfica, la educación y la artesanía hasta el interés personal por ese tejido. Todos, sin embargo, tienen algo en común: tejen en telar y quieren recuperar el universo cultural que históricamente rodeó al lino en Galicia. De los cinco, cuatro son vecinos de Cuntis, salvo Rodríguez Calviño, que es de A Estrada.

Los cinco fundadores de la Comunidade Téxtil do Umia, en el balcón de la rectoral de Estacas. | IÑAKI ABELLA

«Llegamos desde lugares distintos, unos desde la investigación y otros desde la curiosidad y el interés, pero confluimos en la voluntad de recuperar toda la cultura que hay alrededor del lino y de la producción de tejidos en Galicia», explica en la rectoral de Estacas a FARO este último, arqueólogo y etnoarqueólogo.

La asociación, de hecho, nació casi después que el propio proyecto. El año pasado, varios de sus integrantes comenzaron a reunirse para procesar el lino que Manuel Otero había cultivado en su casa. Entre aquellas tardes de aprendizaje compartido surgió una pregunta sencilla: ¿Y si al año siguiente cultivaban el lino entre todos? La idea salió adelante. Así que el pasado mes de abril lo sembraron en la aldea de Castrolandín, en Cuntis, y aquella experiencia acabó contribuyendo también al nacimiento formal de la Comunidade Téxtil do Umia.

Siendo fieles a la tradición, cultimvaron el lino en la víspera de San Marcos, en abril, ya que, como dice el refrán y recuerda Rodríguez Calviño: «En San Marcos, o liño nin nado nin no saco», en el sentido de que tiene que estar ya sembrado a esas alturas del año.

En el patio se llevaron a cabo las diferentes fases de tratamiento del lino ya seco. / IÑAKI ABELLA

Un proceso de un año

Transformar el lino es un proceso de casi doce meses. La planta sembrada en abril puede estar preparada para su recolección a comienzos de julio. Entonces se arranca a mano y se ripa: se retiran las cápsulas que contienen las semillas. Después vuelve a atarse en «feixes» y se lleva al río.

El agua provoca una fermentación que permite separar la fibra textil de la parte leñosa del tallo. Tras unos nueve días, el lino se extrae, se lava y se seca al sol. Solo entonces puede almacenarse a la espera de jornadas como la celebrada este domingo en Cuntis.

La maza, la deluva, la espadela y la aseda suponen la extracción y depuración, siendo procedimientos tradicionales mediante los que se eliminan progresivamente los restos vegetales y se clasifican las fibras según su calidad.

De esas operaciones salen los tascos, las fibras más cortas, rotas o con nudos, tradicionalmente destinadas a tejidos de menor calidad, como sacos; la estopa, de calidad intermedia y mucho más abundante, usada para crear sábanas, y el lino fino, el de mayor calidad, formado por las fibras más largas y regulares.

Incluso este vocabulario forma parte de ese patrimonio inmaterial que la asociación quiere conservar, toda vez que las generaciones que en su día trabajaron y se criaron con el lino están desapareciendo.

Proceso de "deluva", o retirada de partes leñosas. / Iñaki Abella

Hilado y tejido

El siguiente paso del proceso llegará durante el invierno con el hilado; después, con el sol de comienzos de primavera, se blanquearán las madejas. Y, finalmente, llegará el tejido. «La intención es acompañar a este lino hasta el final. El proceso completo dura un año», confirma Rodríguez Calviño.

«Era un proceso anual que abastecía a las familias de fibras y tejido. El lino mezclado con la lana abastecía a los núcleos familiares de ropa para cama, para el hogar, de tejidos para confeccionar prendas para vestir... Era la forma de nutrirse», resume.

De hecho, este domingo de las ventanas y balcones del edificio de la rectoral de Estacas colgaban mantas y otros elementos fabricados con lino y lana, la mayoría pertenecientes a la colección particular de este etnógrafo, que investiga sobre las tejedoras en Galicia. «Son piezas representativas de distintas partes de Galicia».

Su importancia sobrevivió durante mucho tiempo y Rodríguez Calviño señala que la producción doméstica llegó incluso hasta las décadas centrales del siglo XX y los años setenta. Los testimonios recogidos entre personas que vivieron la posguerra repiten la idea de que muchas veces no había otra forma de conseguir tejidos para la casa o para vestirse.

«Hay varios estudios que confirman que a mediados del siglo XVIII había más de 100.000 personas tejiendo en Galicia, que es un número muy elevado, tanto que se produce lino también para fuera. Se mantuvo hasta los años setenta», informa.

La "espadela" permite separar la fibra de calidad. / Iñaki Abella

Patrimonio en femenino

Pese a su enorme peso económico, y cultural, el patrimonio textil tradicional aún no tiene el reconocimiento que, a juicio de la CTU, merece.

Rodríguez Calviño señala que una circunstancia que ayuda a explicar esa falta de consideración histórica es que buena parte de este conocimiento se desarrolló en el rural, dentro del ámbito doméstico y, fundamentalmente, gracias a las mujeres.

«Se consideraba simplemente una labor doméstica, una labor femenina», subraya. Esa condición contribuyó, en su opinión, a que durante mucho tiempo se prestase menos atención a unos saberes que incluyen técnicas, herramientas y vocabulario propios, así como auténticas creaciones artísticas realizadas por generaciones de tejedoras.

Es por eso que la asociación quiere trabajar precisamente contra ese olvido. «El patrimonio no se perderá porque desde hace tres décadas existen colectivos que han hecho trabajo de campo y recuperación para mantener vivos estos procesos, como el de hoy, en el que la gente pregunta si puede participar, que es, precisamente para lo que están orientados», celebra el investigador.

Entre sus objetivos de la Comunidade Téxtil do Umia están investigar, catalogar, documentar y divulgar este patrimonio de Galicia, tanto material como inmaterial. Realizar entrevistas y grabaciones etnográficas, crear un archivo de imágenes y piezas, asesorar sobre conservación de tejidos y herramientas y generar espacios donde puedan intercambiarse técnicas y conocimientos.

En su horizonte tienen impulsar la creación de un centro de investigación dedicado a este patrimonio y promover su reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC), una condición que, increíblemente, todavía no tiene a día de hoy.

La "aseda" del lino es su peinado a través de púas. / Iñaki Abella

El lugar perfecto

La elección de la rectoral de Estacas de Cuntis para llevar a cabo la recreación fue algo casual. «Cuando empezamos a buscar un lugar donde almacenar materiales y desarrollar actividades, acudimos al Concello de Cuntis, que nos ofreció utilizar un espacio de la rectoral. Tiene zonas de sombra, pero también de lugares plenamente expuestos al sol, algo fundamental para trabajar el lino. La fibra debe estar bien seca y caliente. Este corral es perfecto y bonito», considera Manuel Rodríguez Calviño.

Alrededor del lino se mezclaron vecinos, familiares, curiosos, investigadores y personas dedicadas a documentar en fotografía y vídeo el proceso, incluido personal del Centro Superior se Investigaciones Científicas (CSIC).

Esa participación formó también parte de ese propósito de la jornada, destinado a que la tradición no se limite a ser observada detrás de una vitrina en un museo, sino que pueda tocarse, practicarse y transmitirse.

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La próxima cita la marcará el calendario del propio lino. Será probablemente en invierno, cuando llegue el momento de la fía, el hilado. Salvo imprevistos de última hora, volverá a repetirse en la rectoral de Estacas, en Cuntis, y está invitada toda aquella población que desee conocer de cerca un patrimonio transmitido de generación en generación.