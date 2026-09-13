Autocrítica en el Pontevedra tras el primer tropiezo liguero

El Pontevedra no buscó excusas después de la derrota ante el Bilbao Athletic en Pasarón (1-3). Rubén Domínguez reconoció que el equipo estuvo muy lejos del nivel exigible durante buena parte del encuentro ante el filial rojiblanco y señaló el duelo como una llamada de atención sobre la dureza de la categoría. «Hay que hacer las cosas muy, muy bien, y no las hemos hecho ni siquiera regular», admitió el técnico granate, que pidió «aprender, trabajar y ser humildes» para corregir los errores.

El preparador granate admitió que el Pontevedra fue incapaz de ajustar su presión, ganar duelos y recuperar el balón durante los primeros 45 minutos, una situación que permitió al Bilbao Athletic instalarse con demasiada facilidad en campo contrario. «Cuando no robas y tienes que iniciar continuamente desde saque de puerta, se encadena todo y no puedes atacar», explicó Domínguez, que también quiso reconocer el mérito de un adversario que, a su juicio, «superó totalmente» a los granates en esa fase.

Tras el descanso, el míster realizó cuatro cambios y modificó el dibujo para pasar a un 5-3-2 con el objetivo de defender más arriba, tener dos referencias ofensivas y buscar un juego más directo. El Pontevedra recortó distancias, comenzó a ganar duelos y consiguió trasladar el encuentro al campo del Bilbao Athletic. «Hasta la expulsión de Rui Pedro estábamos, al menos desde la emoción y desde el empuje de Pasarón, igualando el partido, si no siendo superiores», aseguró.

La roja a Rui Pedro frenó ese crecimiento. El técnico reconoció que el equipo ya no pudo mantener el mismo planteamiento con diez jugadores y acabó perdiendo energía a medida que avanzaba el encuentro. Domínguez desveló incluso que tenía preparado el ingreso de Luisao para intentar agitar todavía más el ataque, aunque evitó especular con lo que habría sucedido, «eso ya es fútbol ficción».

Más allá del resultado, el entrenador quiso quedarse con la capacidad del equipo para mantenerse vivo hasta el final y con el aprendizaje que deja el encuentro. «Intentamos no rendirnos y competir hasta el final», destacó antes de agradecer también el respaldo de Pasarón. Sobre el estado del terreno de juego, reconoció que todavía «no está en condiciones óptimas», aunque rechazó utilizarlo como argumento para explicar la derrota.

Por su parte, Álex Compa compartió buena parte del análisis de su entrenador. El atacante admitió que el Pontevedra no estuvo «bien ajustado» en la primera mitad y puso el acento especialmente en el aspecto competitivo. «Esta categoría va de competir», recordó el futbolista, que apostó por relativizar tanto las dos victorias anteriores como este primer tropiezo. «El otro día no éramos el mejor equipo de la liga ni ahora somos el peor».

Compa, autor del gol que metió de nuevo al Pontevedra en el encuentro, continúa además recuperando ritmo después de perderse prácticamente toda la pretemporada por lesión. El atacante explicó que todavía necesita adaptación a la competición y a la Primera RFEF, aunque asegura sentirse mejor cada día. También destacó su entendimiento con Domingo Mba, con quien aportó mayor agresividad ofensiva durante la reacción granate de la segunda mitad.

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El delantero coincidió con Domínguez al señalar que el césped de Pasarón todavía necesita tiempo para alcanzar su mejor estado. «Había varias zonas donde practicar nuestro juego era difícil», reconoció, aunque recalcó que las condiciones eran idénticas para ambos conjuntos. Compa cerró su análisis con un mensaje para la grada, a la que agradeció que continuase animando incluso con el marcador en contra: «Esperamos poder volver pronto a darles los tres puntos».