El punto de encuentro familiar de Pontevedra crece en cifras y ya roza los 300 usuarios al año

El Punto de Encontro Familiar (PEF) de Pontevedra cerró 2025 con un nuevo incremento de actividad. Las instalaciones, dependientes de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, fueron utilizadas durante el pasado año por 298 personas, frente a las 262 registradas en 2024. El aumento es del 14% y consolida la tendencia al alza observada el ejercicio anterior, cuando el número de usuarios creció un 13%, desde los 232 de 2023.

El crecimiento se aprecia especialmente entre los menores. De las 298 personas que recurrieron al servicio en 2025, 107 fueron niños y adolescentes, 22 más que los 85 contabilizados un año antes, lo que supone un incremento próximo al 26%. Los otros 191 usuarios fueron adultos —progenitores, abuelos u otros familiares—, frente a los 177 de 2024, un 8% más.

Un espacio neutral

Y aunque sería deseable que este tipo de servicios públicos no tuviesen que existir, la realidad es que son muy necesarios, especialmente en lo relativo al bienestar de los menores. Hay que recordar que el PEF tiene como finalidad preservar la relación entre niños, niñas y adolescentes y sus familiares cuando existe una situación de crisis o conflicto que dificulta el contacto. Es un equipamiento social neutral y especializado que busca garantizar la seguridad de los menores, favorecer los vínculos familiares y facilitar el cumplimiento del régimen de visitas establecido por la autoridad competente.

Su intervención puede producirse en casos de separación, divorcio, nulidad, tutela o cualquier otra situación que haya supuesto la interrupción de la convivencia familiar, así como cuando el ejercicio del derecho de visitas se haya interrumpido o resulte difícil o conflictivo.

Es por ello que entre las 2.336 actuaciones llevadas a cabo en el de Pontevedra el año pasado figuran 1.303 entregas y recogidas de niños y adolescentes. Son intervenciones en las que los profesionales del punto de encuentro actúan como intermediarios cuando un familiar entrega o recoge al menor para dar cumplimiento al régimen de visitas fijado por la autoridad competente, procurando que el intercambio se produzca en un entorno neutral y seguro. En 2024 habían sido 1.405, por lo que se produjo un ligero descenso en este tipo de actuación.

A ellas se sumaron 846 visitas supervisadas y 187 tuteladas. En este aspecto sí que se produjo un incremento, porque el año anterior se habían contabilizado 586 y 235, respectivamente. Así, las primeras aumentaron alrededor de un 44%, mientras que las segundas descendieron un 20%. En conjunto, estas visitas pasaron de 821 a 1.033, un incremento cercano al 26%.

Las visitas supervisadas se desarrollan en las instalaciones y permiten el encuentro entre el menor y el familiar sin la presencia permanente del equipo técnico, aunque dentro de un entorno controlado. Las tuteladas, por su parte, implican una supervisión continuada de los profesionales del servicio.

Además de los intercambios y las visitas, estos recursos pueden desarrollar programas psicosocioeducativos individualizados, ofrecer orientación y apoyo a las familias, aplicar técnicas de mediación y trabajar para reducir el impacto que las nuevas circunstancias familiares puedan tener sobre los menores.

Un nuevo recurso en el Deza

Una de las novedades de 2026 es la entrada en servicio del nuevo Punto de Encontro Familiar del Deza, ubicado en Lalín. El recurso permite asumir intervenciones de familias de esa comarca que hasta ahora tenían que desplazarse a Pontevedra o Santiago, acercando la atención a sus usuarios y reduciendo parte de la actividad que hasta ahora recaía en ambos centros.

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Los puntos de encuentro familiar están financiados íntegramente por la Xunta de Galicia y son totalmente gratuitos para las familias. El de Pontevedra está en la Avenida de Vígo, número 16.

Calle Cruz Vermella, a donde se trasladará el PEF de Pontevedra. | G. SANTOS