Pontevedra contrata la auditoría externa que vigilará la limpieza y la gestión de los residuos urbanos

El Concello de Pontevedra ha adjudicado a Eptisa Servicios de Ingeniería S.L. el contrato de seguimiento, inspección y auditoría de la gestión integral de los residuos urbanos y de la limpieza viaria de Pontevedra. El contrato tendrá una duración de cuatro años, con un costo de 81.000 euros anuales, frente a los 100.000 euros de partida de la licitación. Así, un total de seis empresas concurrieron al procedimiento.

Del imponerte final, 60.000 euros anuales serán aportados por la empresa concesionaria del servicio de residuos PreZero, mientras que el Concello asumirá los 21.000 euros restantes. El contrato incluye además una partida variable de 20.000 euros anuales vinculada a las penalizaciones e incumplimientos que eventualmente se detecten.

La empresa adjudicataria realizará controles tanto sobre el terreno como sobre la gestión técnica y económica del servicio. Entre sus funciones estarán la supervisión de las tareas de pre recogida, recogida y tratamiento de las diferentes fracciones de residuos, así como la comprobación de los indicadores de calidad.

El seguimiento incluirá también los composteros individuales y comunitarios, las quejas de la ciudadanía y los programas de concienciación, además del estado de los contenedores, la flota de vehículos y el punto limpio.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, destacó que esta herramienta permitirá reforzar el control sobre uno de los servicios básicos de la ciudad y vinculó el pago de los recursos públicos al cumplimiento efectivo de los compromisos establecidos en el contrato.

Las inspecciones salieron en junio a concurso por 400.000 euros y el Concello se reserva el derecho a reducir su aportación a la mitad en caso de que la adjudicataria no haga una buena fiscalización del trabajo de la compañía que gestiona los residuos de competencia municipal.

La encargada de esta labor deberá vigilar si las calles están limpias o si el reciclaje de basura cumple con lo exigido. Entre sus tareas se incluyen aspectos como el control de los composteros, el estado de los contenedores o la presencia de voluminosos en espacios no permitidos. Las inspecciones también analizarán el sistema de pesado de la basura o la separación en planta. La caracterización de residuos se evaluarán cada seis meses para analizar el porcentaje de impropios con el fin de evaluar el funcionamiento del servicio y penalizar a la empresa en caso de que la calidad se resienta.

En paralelo, el Concello anunció hace un año otro paso para profundizar en el reciclaje de las basuras con el objetivo de reutilizar al menos la mitad de todos los residuos que se generan en el municipio. Entonces se adjudicó a la empresa Sistemas Medioambientales la inspección a los denominados «grandes productores», aquellos establecimientos o empresas que generan al menos tres toneladas de basuras cada mes y cuya gestión queda en gran medida fuera de la actividad municipal ya que se contratan con empresas autorizadas.

Esta tarea se prolongará hasta finales de 2028. Son al menos 3.000 toneladas mensuales de basuras sobre las que el Concello no conoce su destino ni usos posteriores, desde cartón o plásticos a excedentes alimentarios. Y la intención municipal es conocer con detalle todos estos datos. Para ello, esta empresa realizará lo que se denomina «seguimiento de un sistema de información bidireccional sobre la gestión de residuos comerciales de competencia municipal». En realidad, es un proceso de inspección para comprobar que esos «grandes productores» cumplen con las leyes de residuos y el reciclaje.

El Concello ha catalogado de momento 973 de estas empresas o establecimientos. En concreto son 442 bares y restaurantes, 168 almacenes, mercados y supermercados de alimentación, 144 peluquerías, 77 guarderías, colegios, institutos o facultades, 54 pensiones y hoteles, 42 hornos, panaderías y pastelerías, 38 clínicas, sanatorios y hospitales, cinco salas de fiestas y tres grandes sociedades recreativas. Aunque la intención no es multar, los posibles incumplimientos podrían llegar a 2.000 euros.

La empresa deberá hacer seguimiento especial a «los agentes poseedores o productores del ámbito comercial y terciario, generadores de residuos comerciales no peligrosos» y «establecer un sistema de información y comunicación con todos los agentes, estén o no adscritos al servicio municipal».

Se detalla que estos «grandes productores deberán comunicar al Concello las cantidades generadas y acreditar su gestión» cada año y la administración local «podrá obligar al productor a que la totalidad o parte de sus residuos sean gestionados por el propio productor, a través de un gestor autorizado para las fracciones excluidas del servicio municipal».

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El inspector deberá «informar, mediante visitas presenciales y documentación escrita, a los productores de sus obligaciones, recoger información sobre su gestión y colaborar con la inspección municipal de residuos» a actividades como «hospitales, tiendas de alimentación, restaurantes, centros educativos con restauración, pensiones y hoteles, salones de peluquería y similares».