Pontevedra, capital de la cultura friki y el videojuego con el V Lérez Up

Pontevedra acoge este fin de semana la quinta edición de Lérez Up, el salón del videojuego y la cultura friki. El Recinto Feiral acoge más de cien actividades, medio centenar de artistas y expositores y más de veinte torneos nacionales e internacionales. Entre las principales novedades figuran una Zona Retro-Arcade con máquinas japonesas y consolas clásicas, un juego de rol masivo en vivo y una Zona Indie con ocho estudios. También hay competiciones de videojuegos, K-Pop, cosplay, talleres y actividades de asociaciones locales, consolidando el evento como referente fuera de Galicia.

El público familiar también se citó en el Recinto Ferial. / PEDRO MINA