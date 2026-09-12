Feria internacional
Pontevedra, capital de la cultura friki y el videojuego con el V Lérez Up
En el Recinto Ferial hay competiciones de videojuegos, K-Pop, cosplay, talleres...
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Pontevedra
Pontevedra acoge este fin de semana la quinta edición de Lérez Up, el salón del videojuego y la cultura friki. El Recinto Feiral acoge más de cien actividades, medio centenar de artistas y expositores y más de veinte torneos nacionales e internacionales. Entre las principales novedades figuran una Zona Retro-Arcade con máquinas japonesas y consolas clásicas, un juego de rol masivo en vivo y una Zona Indie con ocho estudios. También hay competiciones de videojuegos, K-Pop, cosplay, talleres y actividades de asociaciones locales, consolidando el evento como referente fuera de Galicia.
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