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Feria internacional

Pontevedra, capital de la cultura friki y el videojuego con el V Lérez Up

En el Recinto Ferial hay competiciones de videojuegos, K-Pop, cosplay, talleres...

El Lérez Up incluye un concurso de cosplay: disfraces de personajes.

El Lérez Up incluye un concurso de cosplay: disfraces de personajes.

Pedro Mina

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Ana López

Pontevedra

Pontevedra acoge este fin de semana la quinta edición de Lérez Up, el salón del videojuego y la cultura friki. El Recinto Feiral acoge más de cien actividades, medio centenar de artistas y expositores y más de veinte torneos nacionales e internacionales. Entre las principales novedades figuran una Zona Retro-Arcade con máquinas japonesas y consolas clásicas, un juego de rol masivo en vivo y una Zona Indie con ocho estudios. También hay competiciones de videojuegos, K-Pop, cosplay, talleres y actividades de asociaciones locales, consolidando el evento como referente fuera de Galicia.

El público familiar también se citó en el Recinto Ferial. | FDV

El público familiar también se citó en el Recinto Ferial. / PEDRO MINA

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