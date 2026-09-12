Poio da la bienvenida a 36 pequeños nuevos vecinos

El Concello de Poio dio este sábado la bienvenida a 36 niños y niñas nacidos en el municipio entre los meses de abril y julio con una nueva entrega de la Caixa Benvida, una iniciativa con la que el Gobierno local pretende mostrar su apoyo a las familias y acompañarlas durante los primeros meses de crianza.

Los pequeños protagonistas de esta nueva entrega fueron Adrián, Fernando, Cayetana, Yeray, Leo, Leyre, Manuela, Sophia, Pablo, Sienna, Cattaleya, Gaia, Luca, Mencía, Carmen, Ismael, Rosie Lucía, Hugo, Enzo, Catalina, Kloe, Lola, Nora, Mateo, Marc, Maia Raffaela, Olalla, Carolina, Candela, Gala, Teo, Valeria, Sage, Manuel, Noa y Bruno.

El acto estuvo presidido por el alcalde, Ángel Moldes, y se celebró en esta ocasión en el parque Costa Xiráldez, en Lourido, un espacio en el que el Concello instaló hace unas semanas una escultura dedicada a las familias que representa a una madre abrazando a su hijo.

Durante el encuentro, Moldes entregó personalmente las 36 Caixas Benvida, que contienen diferentes productos pensados para ayudar a las familias durante los primeros meses tras el nacimiento. El obsequio simboliza, según el Gobierno local, su apuesta por el bienestar de las familias y por los servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

El regidor destacó que Poio cuenta con una importante presencia de familias jóvenes y señaló que esta realidad lleva al Concello a priorizar y reforzar las políticas y recursos destinados a facilitar su día a día.

Entre las medidas desarrolladas, Moldes citó la unidad de atención temprana, la mejora de los servicios de conciliación, los alivios en la presión fiscal y la amplia programación cultural, deportiva y de ocio que se desarrolla a lo largo de todo el año.

El alcalde también puso el acento en la renovación y creación de nuevos espacios de ocio infantil, entre ellos el propio parque Costa Xiráldez. «La mejor satisfacción es comprobar cómo estos espacios se están convirtiendo cada tarde en auténticos puntos de encuentro para las familias y en lugares de juego seguros, atractivos y diferentes para los niños y niñas», destacó.

La mejora y creación de parques infantiles forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno local, que pretende disponer de más zonas de encuentro y convivencia adaptadas a las necesidades de las familias.

Noticias relacionadas

Moldes definió la Caixa Benvida como «un pequeño regalo que incluye algunos productos para ayudar en los comienzos de este bonito viaje» y agradeció finalmente a las familias que hayan elegido Poio como lugar para vivir y criar a sus hijos.