El padrón suma 85.253 pontevedreses y uno de cada cuatro es menor de 30 años

El recién iniciado curso escolar pone de manifiesto un año más la caída de la natalidad, al reducirse de nuevo el número de estudiantes. Pero un vistazo al padrón municipal de habitantes, un registro que el Concello actualiza prácticamente a diario, no solo certifica que Pontevedra supera desde hace un año la barrera de los 85.000 habitantes, sino que además su población aún puede considerarse joven si se compara con la de otras ciudades.

Según este padrón un total de 22.229 pontevedreses tiene menos de 30 años. Esto supone el 26% del total, de modo que uno de cada cuatro vecinos está por debajo de esa barrera. Son 10.837 mujeres y 11.392 hombres. Es un porcentaje por encima de la tercera edad, si se entiende por ella a los que superan la edad tradicional de jubilación, es decir, los 65 años. En esta última franja hay 20.897 habitantes el 24,5% del total, con 12.221 mujeres y 8.679 hombres. En ese cómputo se contabilizaban ayer 83 centenarios y 371 entre los 95 y los 99 años.

En todo caso, las cifras del padrón registran unas dos mil personas menos que las oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que aún sitúan el censo local lejos de los 85.000 vecinos, con 83.339 vecinos, si bien se trata de cifras correspondientes al 1 de enero de 2025, hace casi dos años. De los certificados en el padrón, el 52,7% son mujeres, 44.935.

También reflejaba ayer 13.612 pontevedreses menores de 20 años, lo que supone el 16% del total. Casi 2.180 de ellos se sitúan entre los 0 y los 4 años. La franja demográfica más abundante es la situada entre los 50 y los 54 años, con 7.483. Hace uno año, era el escalón inmediatamente inferior, de 45 a 49 años, con 7.431 personas. Ahora son 7.210.

El casco urbano es el que acapara buena parte del récord de población actual del padrón, ya que ronda los 65.000 habitantes. Esto significa que el 77% de la población total del municipio ya reside en la ciudad, casi ocho de cada diez personas, mientras que las quince parroquias del rural se mantiene en unos 20.000 residentes. Los 65.000 vecinos del casco urbano son dos mil más que los empadronados hace diez años, mientras que en el rural son mil menos que en 2015.

Entre los 85.000 habitantes empadronados por el Concello en la ciudad hay cerca de seis mil extranjeros (el 7% del total), cifra que se duplicó desde 2005 y que supone que en diez años creció en más de 2.300. Se constata la presencia de un centenar de nacionalidades, pero son diez las que acaparan el 75% de todos los extranjeros de la ciudad. El último listado oficial, de finales de 2024, estaba encabezado de forma muy notable por Venezuela, con unos mil empadronados. El éxodo de este colectivo en los últimos años ha multiplicado su presencia en Pontevedra. A continuación aparecían los colombianos, con 800 inscritos, por delante de los 500 portugueses.

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En cuarto lugar estaban Perú y Brasil y hay también procedentes de Marruecos, la primera africana, italianos, chinos, de Argentina y senegaleses como nacionalidades más habituales.